فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه نهادینه شود/تشکیل ۱۱ کارگروه تخصصی

پیمان سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل دارای تعاریف متعددی است که از آن جمله می توان به بی اثرسازی اثر تهدیدات دشمن و دفاع بدون استفاده از سلاح اشاره کرد.

وی ادامه داد: تعریف قانونی پدافند غیرعامل مصوب تشخیص مصلحت نظام شامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که پنج اصل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران و تاب آوری جامعه را به دنبال دارد.

سلاجقه تصریح کرد: سازمان پدافند غیرعامل در سال ۱۳۸۲ به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد و در سال ۹۰ روز هشتم آبان ماه به عنوان روز پدافند غیرعامل نامگذاری شد.

وی گفت: در این راستا هفته پدافند غیرعامل برای آشنایی مردم و تبدیل آن به باور عمومی و استفاده مردم از برنامه های این حوزه در نظر گرفته شده است.

سلاجقه عنوان کرد: همگی باید تلاش کنیم مساله پدافند غیرعامل که دستور مقام معظم رهبری است و با مصون سازی کشور، امنیت پایدار و تاب آوری جامعه ارتباط مستقیم دارد در جامعه نهادینه شود.

حضور ۳۰ مربی پدافند غیرعامل در استان کرمان

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان فرهنگ سازی و آشنایی احاد جامعه با پدافند غیرعامل را از وظایف این نهاد برشمرد و گفت: ۳۰ نفر مربی پدافند غیرعامل در سطح استان کرمان حضور دارند.

وی ادامه داد: برای آشنایی مردم با مساله پدافند غیرعامل در طول سال برنامه هایی با کمک اداره کل آموزش و پرورش برای دانش آموزان داریم.

سلاجقه با اشاره به گستردگی حوزه پدافند غیرعامل افزود: حوزه کاری پدافند غیرعامل شامل جغرافیای کشور و استان است.

به گفته مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان سطح بندی دارایی های حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت از جمله وظایف پدافند غیرعامل است.

وی مقابله با تهدیدات نوین یا به تعبیر مقام معظم رهبری تهدیدات نو شونده را از دیگر وظایف پدافند غیرعامل دانست و گفت: تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، پرتویی، اقتصادی، مردم محور و کالبدی از جمله این موارد است.

دشمن به دنبال شایعه پراکنی در فضای مجازی با هدف انحراف اذهان عمومی است

وی اظهار کرد: دشمن در قالب تهدیدات مردم محور با هدف انحراف اذهان احاد جامعه به دنبال انتشار اخبار کذب و شایعات در فضای مجازی است.

سلاجقه گفت: کار پدافند غیرعامل با تهدیدات دشمن آغاز می شود؛ برای مقابله با این تهدیدات ساختاری در کشور و استان تعریف شده است.

وی از وجود ۱۱ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل در استان کرمان خبر داد و افزود: در برابر تهدیدات اصلی در استان قرارگاه هایی تشکیل شده است که به عنوان مثال می توان به قرارگاه سایبری و قرارگاه زیستی اشاره کرد.

سلاجقه در خصوص تاثیرگذاری مردم در پدافندغیرعامل گفت: در این زمینه باید در جامعه فرهنگ سازی و آموزش انجام شود تا این مساله به باور عمومی تبدیل شود که البته زمان بر است.

وی عنوان کرد: آموزش، پدافند غیرعامل کاری تخصصی، علمی و مغزافزاری در حوزه های متفاوت است.