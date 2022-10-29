کشف ۱۸ تن چوب جنگلی قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمختار باویر بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تردد غیر مجاز چوب قاچاق، موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه عین خوش با کنترل محورهای مواصلاتی ۲ خودروی کامیون باری حامل چوب‌های جنگلی را در یکی از محورهای روستایی شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با اشاره به دستگیری ۲ قاچاقچی چوب در این عملیات، اضافه کرد: ماموران در بازرسی از خودروی کامیون‌های باری ۱۸ تن چوب جنگلی قاچاق که از جنگل‌های اطراف شهرستان به صورت غیر مجاز برداشت شده بود، کشف کردند.

سرهنگ باویر، ارزش چوب‌های کشف شده بر اساس نظر کارشناسان را ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: ماموران انتظامی چوب‌های قاچاق کشف شده را به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل و متهمان را پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.