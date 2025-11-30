  1. استانها
۷۵۰ کیلو چوب طاق جنگلی در برخوار توقیف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی برخوار گفت: اقدام به‌موقع پلیس باعث کشف ۷۵۰ کیلو چوب طاق جنگلی قاچاق و دستگیری دو سودجو شد.

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افراد سودجو در قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی، موضوع برای بررسی تخصصی در دستور کار مأموران انتظامی بخش حبیب‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، پس از هماهنگی با مرجع قضائی وارد عمل شدند و دو متهم را در حالی که مشغول بارگیری چوب‌های جنگلی داخل یک خودرو بودند شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی برخوار با اشاره به کشف ۷۵۰ کیلوگرم چوب طاق جنگلی در این عملیات تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی یکی از اولویت‌های پلیس است و با هرگونه قاچاق چوب برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ خلیلی گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

    • IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      ای واااااااااای بر ما که چنین سکوت اختیار کرده ایم و شاهد تخریب عمدی آثار تاریخی و فرهنگی و اصالت خویش هستیم و با دستان خود تیشه به ریشه اکوسیستم طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی و باستانی و اصالت خود میزنیم..
    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      جریمه و بازداشت تخریب گران جنگل چه سود ؟؟!وقتی که در حال نابودی جنگلها و هوای پاک و مرگ جانداران هستند آیا با یک جریمه و زندان همه چیز حل میشود ؟و درختان چند صد ساله و چند هزار ساله به حیات دوباره باز میگردند ؟؟!
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اعدامشان کنید

