۷۵۰ کیلو چوب طاق جنگلی در برخوار توقیف شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افراد سودجو در قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی، موضوع برای بررسی تخصصی در دستور کار مأموران انتظامی بخش حبیب‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، پس از هماهنگی با مرجع قضائی وارد عمل شدند و دو متهم را در حالی که مشغول بارگیری چوب‌های جنگلی داخل یک خودرو بودند شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی برخوار با اشاره به کشف ۷۵۰ کیلوگرم چوب طاق جنگلی در این عملیات تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی یکی از اولویت‌های پلیس است و با هرگونه قاچاق چوب برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ خلیلی گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.