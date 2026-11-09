به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم متقیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های چوبی، عوامل گشت این شهرستان با اشراف اطلاعاتی به شناسایی خودروی حامل چوب‌های قاچاق شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی، خودروی کامیونت حامل چوب‌های قاچاق را متوقف و در بازرسی از آن، بیش از ۳ تن چوب قاچاق کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شوش با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.