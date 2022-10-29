به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ایجاد هماهنگی و آمادگی در شهرداری تهران برای انجام اقدامات پیشگیرانه در مواقع اضطرار آلودگی هوای این شهر، عصر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ جلسه مشترکی با حضور سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، معاونان و مدیران شهرداری تهران و چند تن از اعضای شورای شهر تهران در محل برج میلاد برگزار شد.



در ابتدای این جلسه، مدیران شهرداری تهران در خصوص اقدامات محیط زیستی شهرداری در حوزه بکارگیری انرژی‌های پاک، ساختمان سبز، فضای سبز، معاینه فنی موتورخانه‌های ساختمان‌های شهرداری، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و عملکرد مراکز معاینه فنی، گزارشی ارائه کردند. سپس گزارش ده ساله کیفیت هوای تهران توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ارائه شد.



در ادامه جلسه، پیرهادی - رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن بیان اهمیت موضوع آلودگی هوا، با اشاره به اسناد بالادستی و سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، ضرورت برنامه ریزی درست جهت جلوگیری از بارگذاری‌های مضاعف در تهران، گزارشی از وضعیت شهر تهران و رویکرد شورای شهر در حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های محیط زیستی ارائه کرد و حمایت همه جانبه دولت و سایر قوا از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک را ضروری دانست.



در بخش دیگری از این جلسه، حشمتی - سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به اهمیت و ضرورت تشکیل چنین جلساتی جهت تقویت همکاری‌ها و هم افزایی در زمینه شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده و انجام اقدامات آنی و پیشگیرانه در شرایط وارونگی دما و بروز آلودگی هوا در نیمه دوم سال اشاره و تاکید کرد: نظارت معاونت‌های شهرداری بر اجرای مصوبات کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا، می‌تواند از ورود به شرایط بحران آلودگی هوا جلوگیری کند.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌های هوای تهران است و شهرداری تهران باید توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل پاک در دستور کار خود قرار دهد

وی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری تهران مبتنی بر هوشمندسازی، گفت: شهرداری تهران با این گونه اقدامات و همچنین با توسعه خدمات محله محور و کاهش سفرهای درون شهری، ترافیک را کاهش داده تا کیفیت هوا بهبود پیدا کند.



حشمتی در ادامه به موضوع پسماند سوزی در اطراف شهر تهران و نقش آن در تشدید آلودگی هوا پرداخت و پیشنهاد تشکیل گشت‌های پایش مشترک را ارائه کرد.



سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به جمعیت ساکن ۹.۸ میلیونی و جمعیت شناور ۲.۸ میلیونی در تهران، مصرف بالای انرژی در تهران را نگران کننده دانست و با توجه به ارتباط مصرف بالای انرژی در تشدید آلودگی هوا، ضرورت برنامه‌ریزی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا برشمرد.



حشمتی افزود: فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌های هوای تهران است و شهرداری تهران باید توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل پاک در دستور کار خود قرار دهد.



وی با اشاره به جلسه کارگروه هماهنگی اجرای قانون هوای پاک در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۵ در وزارت کشور، عنوان کرد: خوشبختانه با ورود جدی دولت و وزیر محترم کشور و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اراده جدی در دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است و برنامه‌های عملیاتی خوبی از سوی وزارت کشور، نفت، نیرو و سایر سازمان‌ها تهیه و ارائه شده است که امیدواریم ضمن اجرای به موقع برنامه‌ها، اهداف قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا محقق شود.



حشمتی ضمن قدردانی از معاونین و مدیران شهرداری تهران، با تاکید بر اهمیت برگزاری جلسات مشترک و هم افزایی در انجام اقدامات، از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری در خواست کرد تا نشست‌های مشترک کارشناسی و مدیریتی به صورت مداوم تشکیل و موضوعات مرتبط تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.