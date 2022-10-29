«ایران عزیز» به رسانه ملی رسید/ چند کار پژوهشی در فرهنگسراها

امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی این مجموعه طی هفته های گذشته، به خبرنگار مهر گفت: براساس تازه ترین برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت گرفته، قطعه «ایران عزیز» را چندی پیش با صدای محمد معتمدی تولید و آماده کرده ایم که در برگیرنده یک اثر ملی – میهنی است و قرار است از شبکه های مختلف سیما پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

وی افزود: در ادامه پروژه «صدای شاعر» که از چندی پیش توسط امور موسیقی سازمان تولید آن آغاز شده، مجموعه های مرتبط با اشعار سعید بیابانکی، محمد مهدی سیار، علیرضا قزوه و مصطفی محدثی خراسانی آماده شده که طی روزهای گذشته یکی از این مجموعه ها با شعر و صدای محمد مهدی سیار، آهنگسازی محمدرضا عقیلی و خوانندگی هادی حسن بیگی در دست تولید قرار گرفته است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در توضیح این پروژه بیان کرد: «صدای شاعر» مجموعه ای شاعرانه و موسیقایی، شامل خوانش اشعار یک شاعر معاصر است با آهنگسازی هنرمندان شناخته شده کشورمان است که در هر پروژه یک خواننده به اجرای اشعار آهنگسازی شده می پردازد.

سمیعی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به پروژه های پژوهشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: طی ماه های گذشته برنامه های زیادی در فرهنگسرای اندیشه برگزار کردیم که تصمیم داریم برخی از این فعالیت ها را در فرهنگسرای ارسباران نیز ادامه دهیم که در این زمینه شهرام صارمی از کارشناسان و پژوهشگران مطرح موسیقی کشورمان مسئولیت برگزاری این برنامه های پژوهشی را به عهده دارد که امیدوارم طی روزهای آینده مشروح آنها به صورت کامل اعلام رسمی کنم.