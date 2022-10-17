جزییاتی از رویداد «ایران عزیز»/ انعکاس رنگ موسیقی اقوام در پایتخت

امیرحسین سمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تمرکز ویژه جشنواره «ایران عزیز» بر موسیقی اقوام، عنوان کرد: رنگ‌بندی زیبای مناطق و نواحی مختلف ایران، در موسیقی این مناطق هم به خوبی متجلی شده است.

وی گفت: موسیقی اقوام از دل زندگی و آئین‌های اقوام برخاسته و به همین دلیل بسیار بکر و دست‌نخورده باقی مانده و شاید اگر این موسیقی شهری می‌شد، از بین می‌رفت و یا حداقل از جذابیت‌های آن کاسته می‌شد. جذابیت موسیقی اقوام ما به دلیل ارتباطش با آئین‌ها، سنت‌ها و ریشه‌های اقوام است. مثلاً در موسیقی لرستان این موضوع به گونه‌ای نمود دارد و در موسیقی شمال ایران که آمیخته با زندگی مردم آن منطقه است، شکلی دیگر دارد و به نوعی سرسبز و پر از انرژی و پویایی و شور زندگی است.

وی ادامه داد: در بخش خراسان موسیقی با عرفان و ریشه‌های آئینی و مذهبی گره خورده و در موسیقی خراسانی این مسئله پررنگ است. این رنگ‌بندی زیبای مناطق و نواحی مختلف ایران، در موسیقی این مناطق هم به خوبی متجلی شده و سعی کرده‌ایم به موسیقی به‌عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در قومیت‌ها، با دقت بپردازیم.

سمیعی با اشاره به استقبال فوق‌العاده مخاطبان جشنواره «ایران عزیز» از موسیقی اقوام تصریح کرد: با توجه به جذابیت هنر موسیقی، انتظار چنین استقبالی را داشتیم. تهران شهری است که مردمی از همه اقوام در آن زندگی می‌کنند و هر صدایی از هر کدام از این موسیقی اقوام، طرفداران خود را به دریاچه شهدای خلیج فارس می‌کشاند. در میانه هر یک از اجراهای موسیقی اقوام، اجرای موسیقی پاپ هم پیش‌بینی کرده‌ایم که تا کنون میزبان خوانندگان خوبی بوده‌ایم.

وی در پایان گفت: در جشنواره «ایران عزیز» به جز موسیقی از هنر نمایش هم بهره برده‌ایم و نمایش‌های اقوام هر شب به تناسب قومیت مختص آن شب روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای بهره بردن از برنامه‌های جشنواره «ایران عزیز» می‌توانند از ۲۰ تا ۲۹ مهرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) واقع در تهران، انتهای بزرگراه همت غرب مراجعه کنند.