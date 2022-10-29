بیانیه هیئات و تشکل های مذهبی در محکومیت جنایت تروریستی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه هیئات و تشکل‌های مذهبی مازندران آمده است: حادثه دردناک و جنایت وحشیانه تروریست‌ها و دشمنان قسم خورده اسلام و ایران، تعرض به حریم حرم نورانی حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام که منجر به شهادت مظلومانه و مجروح کردن تنی چند از زائران و مجاوران آستان مقدس شد، مصداق عینی سبوعیت و حرمت‌شکنی اماکن مقدس است.

در ادامه آورده شد: بار دیگر توحش تکفیر فاجعه آفرید، سالهاست که شجره ملعونه تکفیر به دست مستکبرین جهانی از جهالت جاهلان سر برآورده و هر از چند گاهی بر تن مسلمانان زخم می‌زند. دوباره دست نحس تکفیر، داغی تازه به قلب داغدار زمین گذاشت و این بار قسمت سنگ‌فرش‌های مضجع مقدس احمد بن موسی علیه‌السلام بود که با صورتی سرخ از خون زائرین بیگناه ضجه بزند که (بأی ذنب قتلت) … و نهیبی بر ما که به یاد بیاوریم که چه فرزندانی بی پدر شدند و چه سردارانی بی‌سر شدند تا این حرم ایمن بماند.

همچنین در آن تصریح شد: برای هیچ اهل بصیرتی مخفی نیست که امنیتی که توسط حاج قاسم و شهدا حرم برای ما به ارمغان آمد توسط اختلاف افکنان و بی بصیران داخلی خدشه دار شد. این آشوب‌ها جرأت به دشمنان نظام داده که از این هیاهو سو استفاده کنند و به امنیت نظام حمله ور شوند.هیئات حسینی کشور به عنوان صدای ملت حتماً مشکلات مردم را به عنوانی مردمی‌ترین نهاد برخواسته از ملت درک می‌کند اما صف آشوب و خط دشمن را از مطالبه گری جدا می‌داند و همانطور که در صف اول مطالبه گری قرار دارد، در حفظ دستاوردهای نظام و حریم ناموس و امنیت و ارزشها هم در خط مقدم خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: دشمنان قسم خورده مردم ایران نتوانستند این حقیقت عیان را بفهمند که شهادت، مردم ما را بیدار می‌کند. ما به عنوان قطره کوچکی از دریای بیکران هیئات حسینی، این هتک حرمت بزرگ به آُستان مقدس خاندان حضرت رسول صلوات الله علیه و آله را از الطاف خفیه الهی میدانیم تا صف جوانان و نوجوانانی که راه مطالبه گری را به درستی نیاموخته اند و شبه‌هایی دارند از کسانی که دستشان به خون حافظان امنیت کشور آلوده است و رفتار داعشی را در هفته‌های قبل از خود نشان دادند جدا شود.

اما جای تعجب است، سلبریتی ها و جمعی از خواص که در مواجهه با اقدامات بعضاً توهمی در شهرهای کشور به ندای وا اسلاما پرداختند چرا امروز سکوت پیشه کرده‌اند و در کنار ملت ایران نمی‌ایستند. آنها اگر به دنبال نگاه منافع خود در غرب نیستند خط خود را از دشمنان قسم خورده ملت ایران جدا کنند.

ضمن محکوم کردن این جنایت تروریستی وهابی و هتک حرمت حرم شریف حضرت شاهچراغ و اغتشاشات اخیر و ابراز همدردی با بازماندگان و خانواده‌های شهدای این حادثه دردناک، از نیروهای امنیتی و قوه قضائیه درخواست داریم که بدون مماشات با عاملین و آمرین این هرج و مرج‌ها و ترورها برخورد کرده و در اسرع وقت نسبت به اجرای حدود آنها اقدام کنند.