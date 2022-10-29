کشتی باری که با کمک باد محموله هایش را به مقصد می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این کشتی توسط شرکت باری ژاپنی Mitsui O.S.K. Linesیا (MOL) ساخته شده و هفته گذشته به مقصد نیوکسل سفر خود را آغاز کرد.

مقامات بندر نیوکسل در توئیتر در این باره نوشتند: نخستین کشتی فله بری که بخشی از انرژی خود را با باد تامین می کند، «شوفومارو»(Shofu Maru) نام دارد و برای نخستین بار سفر خود را آغاز کرد.

شوفومارو دارای بادبادی از جنس فایبرگلاس است که ارتفاع آن به ۵۵ متر می رسد و می تواند ۸۰ هزارتن زغال سنگ را جابه جا کند.

شرکت سازنده براساس تست های اولیه پیش بینی می کند کشتی هنگام طی مسافت بین ژاپن و استرالیا ۵ درصد سوخت کمتری مصرف کند. به طور معمول کشتی ۵۰۰ هزار لیتر سوخت برای کل سفر مصرف می کند بنابراین با در نظر گرفتن کاهش گفته شده، در این ۲۵ هزار لیتر سوخت کمتری به کار می رود. این نخستین کشتی حمل زغال سنگ است که با فناوری پیش رانش انرژی بادی حرکت می کند. این بخش از کشتی «ویندچلنجر» نام گرفته است.

قرار است (MOL) نسخه دومی از این کشتی فله بر را با استفاده از فناوری بادی جدید بسازد. نسخه جدید پس از ساخت و تحویل در ۲۰۲۴ میلادی می تواند ۶۲۹۰۰ DWT را حمل کند. پس از تکمیل کشتی، شرکتی به نام «ان ویوا» از آن برای انتقال پالت های چوبی استفاده می کند. DWT یا تناژ وزن مرده ( Deadweight Tonnage ) به مقدار جرم قابل حمل توسط یک کشتی که حمل آن برای ایمنی کشتی خطرساز نباشد گفته می‌شود.