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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۸

برای تامین برق ۱۳ میلیون خانوار؛

چین بزرگترین مزرعه بادی جهان را می سازد

چین بزرگترین مزرعه بادی جهان را می سازد

چین تصمیم دارد با ساخت یک مزرعه بادی جدید با ظرفیت تامین برق ۱۳ میلیون خانه تا قبل از ۲۰۲۵ میلادی، رکورد خود برای بزرگترین مزرعه بادی جهان را بشکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در چهاردهمین برنامه ۵ ساله چائوژو (متعلق به ایالت گوانگ دونگ چین) برنامه ای بلندپروازانه برای توسعه پروژه ۴۳.۳ گیگاواتی در تنگه تایوان توصیف شده است. فرایند احداث این پروژه قبل از ۲۰۲۵ میلادی آغاز می شود و طبق اطلاعات موجود وسعت آن پس از تکمیل از بزرگترین مزرعه بادی جهان نیز بزرگتر خواهد بود.

این مزرعه به طول ۱۰ کیلومتر هزاران توربین بادی را در بر می گیرد که در فاصله ۷۵ تا ۱۸۵ کیلومتری ساحل قرار دارند. به دلیل ویژگی های جغرافیایی و آب وهوای بادخیز منطقه، این توربین ها می توانند بین ۴۳ تا ۴۹ درصد مواقع فعالیت کنند. این بدان معنا است که توربین ها قادر به ۳۸۰۰ تا ۴۳۰۰ ساعت فعالیت در هر سال خواهند بود.

یک گیگاوات معادل یک میلیارد وات است و ۳ میلیون پنل خورشیدی برای تولید یک گیگاوات برق لازم است. ۱۰۰ میلیون ال ای دی کافی است یا یک گیگاوات، برق مورد نیاز ۳۰۰ هزار خانه اروپایی راتامین می کند.

واحد انرژی بادی با ظرفیت تولید ۴۳.۳ گیگاوات برق می تواند الکتریسیته‌مورد نیاز ۱۳ میلیون خانوار راتامین کند که معادل ۴.۳ میلیارد چراغ ال ای دی است.

واحد برق بادی جیوکوان در چین ظرفیت تولید ۲۰ گیگاوات برق را دارد و هم اکنون عنوان بزرگترین مزرعه بادی جهان را یدک می کشد.

در اوایل سال جاری میلادی شهری در نزدیکی ایالت فوجیان پیشنهاد توسعه یک پروژه یک هزار میلیارد یوانی (۱۳۸ میلیارد دلار) را ارائه کرد که شامل یک مزرعه بادی ۵۰ گیگاواتی بود.

با توجه به آنکه چین ۲۵ درصد ظرفیت برق بادی جهان را دارد، در زمینه انرژی بادی پیشرو محسوب می شود.

کد مطلب 5618611
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • شهروند ایرانی IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
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      پاسخ
      چرا مسئولین بی فکر ما این چیزها را از چین یاد نمی گیرن فقط بلدن جنس بنجل بیارن

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