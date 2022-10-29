صدا و سیمای اردبیل آماده تولید محتوا برای ترویج فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: مجموعه صدا و سیمای استان اردبیل مانند گذشته، آمادگی کامل برای تولید برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دارد.

وی با بیان اینکه پخش مصاحبه خاطره‌نگاری والدین شهدای معظم و همچنین تولید برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت کاری صدا و سیمای استان قرار دارد، گفت: برای ادای دین به از جان گذشتگی شهدا و ادای احترام به مقام شامخ این بزرگواران، تمام سعی و تلاش خود را در زمینه تولید محتوای اثرگذار در زمینه ترویج و تعمیق فرهنگ متعالی ایثار و شهادت به کار می‌گیریم.

مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد تولید و پخش برنامه‌های متعدد با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در اردبیل بودیم، تصریح کرد: تأثیرگذاری این برنامه‌های ارزشی و فرهنگی در جامعه احصا شده و تولید این برنامه‌ها با استقبال عموم مردم مواجه شده است.

ملااحمدی اقتدار و عظمت کنونی کشورمان را مدیون خون شهدای والامقام عنوان کرد و گفت: ما با جان و دل راه شهدای والامقام را ادامه می‌دهیم و این امر می‌تواند در قالب خدمت بی منت به مردم محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه پس از تبادل نظر بر همکاری و هم‌افزایی بیشتر در زمینه تولید محتوای فرهنگ ایثار و شهادت و پخش مصاحبه خاطره‌نگاری والدین شهدای معظم تأکید کردند.