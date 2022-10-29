اروپا ۳۰۰ میلیارد یورو از ذخایر ارزی روسیه مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا اعلام کرد در ادامه سیاست تحریمی علیه روسیه به علت عملیات نظامی این کشور در اوکراین، دارایی‌های شهروندان روسیه به ارزش ۱۷ میلیارد یوررو (۱۶.۹ میلیارد دلار) را مسدود کرده است.

«دیدیه ریندرز»، کمیسیر عدالت اتحادیه اروپا در گفت‌وگویی گفت: تاکنون دارایی‌های ۹۰ نفر به ارزش ۱۷ میلیارد یورو در هفت کشور از جمله ۲.۲ میلیارد یورو در آلمان مسدود شده است.

به گفته ریندرز، اتحادیه اروپا در هشت ماه گذشته و از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، هشته بسته تحریمی علیه مسکو اعمال کرده است. مقامات اوکراین بارها از کشورهای اروپایی درخواست کرده‌اند این دارایی‌های مسدودشده، پس از جنگ باید صرف بازسازی اوکراین شود.

دیدیه ریندرز دراین‌باره گفت: اگر پول و دارایی که اتحادیه اروپا مسدود کرده نتیجه تجارت جنایی باشد، این امکان وجود دارد که آن را به عنوان غرامت به اوکراین پرداخت کرد، با این حال حجم دارایی مسدودشده برای تأمین مالی بازسازی اوکراین کفایت نمی‌کند.

این مقام اروپایی همچنین افزود: همچنین در چارچوب تحریم‌های غرب، ۳۰۰ میلیارد یورو از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در نقاط مختلف جهان مسدود شده است.

وی در ادامه گفت: به نظرم، دست‌کم این امکان وجود دارد که این ۳۰۰ میلیارد یورو به عنوان تضمین نگه داشته شود تا زمانی که روسیه داوطلبانه در بازسازی اوکراین شرکت کند.