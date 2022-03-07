زلنسکی: تحریم نفت روسیه را می توان تحریم واقعی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین خواستار تحریم های جدید برضد روسیه، به ویژه تحریم صادرات، نفت و فرآورده های نفتی و همچنین واردات این کشور شد.

وی در این باره در پیامی ویدئویی که منتشر کرد، گفت: نظرات ما در گفتگو با شرکا کاملاً منطقی است. اگر تهاجم ادامه یابد و روسیه از طرح های خود برضد اوکراین دست نکشد، بسته تحریمی جدید لازم است. تحریم های جدید، گام های تحریمی جدید برضد جنگ و به خاطر صلح. تحریم صادرات مسکو به ویژه امتناع از خرید نفت و فرآورده های نفتی از روسیه، این را می توان تحریم نامید و همچنین تحریم واردات به روسیه.

زلنسکی بار دیگر تاکید کرد که اوکراین منتظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور یا توسط نیروهای شرکای غربی یا از طریق تامین هواپیماهای جنگی و سیستم های دفاع هوایی است.

وی پیشتر از امتناع ناتو و آمریکا در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین انتقاد کرده بود.

گفتنی است، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه حدود ۱۲ روز پیش دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.