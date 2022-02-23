روسیه: تحریم ما به ضرر غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن هشدار داد اگرچه تحریم‌های غرب به ضرر بازارهای جهانی تمام شده و رفاه آمریکایی‌ها را زیر سوال می‌برد، اما نمی‌تواند مسکو را به تغییر سیاست خارجی خود وادار کند.

وی در توضیح این مطلب افزود: شکی وجود ندارد که تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو به نظام مالی جهان و بازار انرژی ضربه می‌زند. آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست و شهروندان عادی این کشور با تبعات کامل افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند. تحریم‌های ضد روسی مشکل را حل نمی‌کند.

روز گذشته، آمریکا از نخستین بسته تحریمی علیه روسیه رونمایی کرد که دو بانک و شرکت‌های تابع آنها را شامل می‌شد. معامله اوراق قرضه دولت روسیه و تعامل اقتصادی با برخی از شهروندان این کشور هم ممنوع شد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم پیشتر به تبعات تحریم‌های ضد روسی اذعان کرده و گفته بود: این اقدام ممکن است منجر به افزایش قیمت بنزین برای آمریکایی‌ها شود. در حالی که ما تحریم‌ها را اعمال می‌کنیم، اقدامی قوی انجام خواهیم داد تا مطمئن شوم درد تحریم‌ها متوجه اقتصاد روسیه است نه جامعه ما.

بایدن در ادامه این ادعا افزود که دولت او از نزدیک بر عرضه انرژی نظارت می‌کند تا برای هر گونه اختلال احتمالی آماده شود و با تولیدکنندگان نفت برای کمک به کاهش قیمت‌ها هماهنگی می‌کند.

روسیه اما می‌گوید به تحریم عادت دارد و رفتار اوکراین مبنی بر عدم پایبندی به توافق مینسک، چاره‌ای جز به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک نگذاشته بود.

همچنین در واکنش به تداوم ادعاهای غرب مبنی بر قریب الوقوع بودن حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، طی اظهاراتی گفت: بهترین راه حل برای مسئله جاری، صرف نظر مقامات کی‌یف از پیوستن به ناتو و پایبندی به بی طرفی است. من این را نگفتم که نیروهای نظامی ما هم اکنون به منطقه دونباس اعزام خواهند شد؛ بلکه حمایت نظامی از لوهانسک و دونتسک را اعلام کردم.