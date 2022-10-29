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کد مطلب 5619853
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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

ورود شهدای حرم شاهچراغ(ع) به فرودگاه مشهد

ورود شهدای حرم شاهچراغ(ع) به فرودگاه مشهد

در این فیلم ورود شهدای حرم شاهچراغ(ع) به فرودگاه مشهد را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • M.M IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      شهادتتان مبارک...😭😭😭🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 خدایا جنگ داخلی را به پایان برسان... به کدامین گناه...؟!!! چقدر زندگی را جدی گرفتند...!!! برای چند سال زندگی کوتاه چه فتنه هایی،چه ظلم‌هایی... خدایا امنیت و آرامش را به کشور ایران جان برگردان...

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