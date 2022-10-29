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کد مطلب 5619725
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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

پنجره مهر:

فیلم عزاداری دانشجویان دانشگاه تهران برای شهدای حادثه شاهچراغ

فیلم عزاداری دانشجویان دانشگاه تهران برای شهدای حادثه شاهچراغ

فیلم عزاداری دانشجویان دانشگاه تهران برای شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز را مشاهده می‌کنید.

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