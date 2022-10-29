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کد مطلب 5619909
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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۳

وداع با شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در حرم رضوی

وداع با شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در حرم رضوی

در این فیلم وداع با شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) در حرم رضوی را مشاهده می‌نمایید.

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