انگلیس نقش داشتن در انفجار خطوط نورد استریم را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، وزارت دفاع انگلیس اتهام زنی روسیه در خصوص دست داشتن این کشور در انفجار خطوط لوله انتقال گاز نورد استریم را رد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در پاسخ به بیانیه امروز وزارت دفاع روسیه گفت: وزارت دفاع روسیه برای کاستن از بار رفتار فاجعه بار خود در مورد تهاجم غیرقانونی به اوکراین، به ادعاهای دروغین در مقیاس حماسی روی آورده است.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در این باره افزود: این تازه ترین داستان ساختگی (روس ها)، بیش از آنچه در مورد غرب بگوید، از درگیری های جاری در داخل دولت روسیه حکایت دارد.

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، عوامل نیروی دریایی انگلیس در برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای یک حمله تروریستی در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در دریای بالکان و انفجار خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ دست داشتند.

این دو خط لوله بزرگ زیر دریایی بالتیک که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شوند، ماه گذشته با «انفجارهایی قدرتمند» تخریب شده و آلمان، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را درباره این انفجار که از آن به عنوان «خرابکاری» یاد می‌شود، آغاز کردند.