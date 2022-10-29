مسکو: نیروی دریایی انگلیس در انفجار نورد استریم دست داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرسنل نیروی دریایی انگلیس در تخریب خطوط لوله نورد استریم دخالت داشته‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: بر اساس اطلاعات موجود، عوامل نیروی دریایی انگلیس در برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای یک حمله تروریستی در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در دریای بالکان و انفجار خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ دست داشتند.

این دو خط لوله بزرگ زیر دریایی بالتیک که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شوند، ماه گذشته با «انفجارهایی قدرتمند» تخریب شده و آلمان، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را درباره این انفجار که از آن به عنوان «خرابکاری» یاد می‌شود، آغاز کردند.

مسکو به دفعات با رد اتهامات مبنی بر اینکه مسکو پشت پرده این خرابکاری بوده، چنین تفکری را «احمقانه» خواند و انگشت اتهام را به سمت غرب نشانه رفت. و حالا، دولت ولادیمیر پیوتین، به طور مستقیم یکی از اعضای ناتو یعنی انگلیس را به دخالت در حمله به زیرساخت‌های حیاتی روسیه متهم کرده است.