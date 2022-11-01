روسیه خواستار توضیح لندن درباره پیام مرموز «لیز تراس» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه خواستار ارائه توضیحاتی از سوی دولت انگلیس درباره پیام ارسالی «لیز تراس» نخست وزیر سابق این کشور به وزیر خارجه آمریکا در زمان انفجار خط لوله نورد استریم شد.

به گزارش این رسانه، لحظاتی بعد از حملات به خط لوله نورد استریم در دریای بالتیک، «لیز تراس» نخست‌ وزیر پیشین انگلیس از تلفن همراه خود پیامی با این محتوا برای «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا ارسال کرد: «کار انجام شد».

انتشار این پیام مرموز از سوی نخست‌ وزیر پیشین انگلیس به وزیر خارجه آمریکا به واکنش امروز سخنگوی وزارت خارجه روسیه همراه شد.

«ماریا زاخارووا» در این باره گفت: صادقانه بگویم برایم مهم نیست که چه کسی و چگونه این اطلاعات را دریافت کرده است. من به پاسخ لندن به این سوال علاقه مند هستم. آیا لیز تراس نخست وزیر بریتانیا بلافاصله پس از انفجار خط لوله گاز نورد استریم پیامی به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ارسال کرد که عبارت «انجام شد» نوشته شده بود؟»=

در همین ارتباط، وزارت دفاع روسیه چندی پیش در بیانیه ای اعلام کرد که پرسنل نیروی دریایی انگلیس در تخریب خطوط لوله نورد استریم دخالت داشته‌ اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده بود: بر اساس اطلاعات موجود، عوامل نیروی دریایی انگلیس در برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای یک حمله تروریستی در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در دریای بالکان و انفجار خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ دست داشتند.

این دو خط لوله بزرگ زیر دریایی بالتیک که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می شوند، ماه گذشته با «انفجارهایی قدرتمند» تخریب شده و آلمان، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را درباره این انفجار که از آن به عنوان «خرابکاری» یاد می‌شود، آغاز کردند.

مسکو به دفعات با رد اتهامات مبنی بر اینکه مسکو پشت پرده این خرابکاری بوده، چنین تفکری را «احمقانه» خواند و انگشت اتهام را به سمت غرب نشانه رفت. و حالا، دولت ولادیمیر پیوتین، به طور مستقیم یکی از اعضای ناتو یعنی انگلیس را به دخالت در حمله به زیرساخت‌های حیاتی روسیه متهم کرده است.