هدف اصلی آمریکا از غارت نفت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «المعلومه»، یکی از نمایندگان پارلمان سوریه به اشغالگران آمریکایی درباره ادامه سرقت نفت سوریه هشدار داد و تأکید کرد که موضع پارلمان سوریه در مخالفت با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک این کشور تغییری نکرده است.

«محمد فواز» در گفتگو با المعلومه ضمن اشاره به این موضوع ادامه داد: پارلمان سوریه همواره به پارلمان‌ها در همه کشورهای دوست جهان گفته و می‌گوید تا اقدامات و راهزنی‌های آمریکا را مبنی بر غارت نفت و گندم سوریه افشا کنند.

وی تصریح کرد: موضع پارلمان سوریه در خصوص حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک سوریه و افشای نقض کنوانسیون‌های بین المللی توسط واشنگتن از طریق سرقت منابع نفت و گندم سوریه، تغییر نکرده است. هدف اصلی این دزدی‌ها و غارت‌ها، گرسنگی دادن به ملت سوریه و تأثیرگذاری منفی بر اقتصاد آن و محروم کردن شهروندان سوری از نفت کشورشان در زمستان سخت آینده مانند سال‌های گذشته است.

نماینده پارلمان سوریه در پایان خاطرنشان کرد: سوریه تا حد امکان و در چارچوب‌های قانونی برای احیای ثروت‌های خود پیش خواهد رفت و اجازه نخواهیم داد اشغالگران آمریکایی به سرقت ثروت مردم سوریه ادامه دهند.

شایان ذکر است که منابع محلی سوری در منطقه «العربیه» اعلام کردند که نیروهای اشغالگر آمریکایی مقادیر جدیدی از نفت و گندم سوریه را سرقت کرده و طی ساعات گذشته با ۲۲ تانکر و کامیون از طریق گذرگاه غیرقانونی «الولید» به پایگاه‌های خود در شمال عراق منتقل کردند.