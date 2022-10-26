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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

واکنش دمشق به تحرکات شبه نظامیان آمریکایی در قامشلی

واکنش دمشق به تحرکات شبه نظامیان آمریکایی در قامشلی

سوریه به تحرکات اخیر در قامشلی و برخی مناطق دیگر از سوی شبه نظامیان وابسته به آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه به تحرکات اخیر در قامشلی و برخی مناطق دیگر از سوی شبه نظامیان وابسته به آمریکا واکنش نشان داد.

سانا گزارش داد: سوریه حملات اخیر گروههای تجزیه طلب در شهر قامشلی و مناطق دیگر به دفاتر امور انسان دوستانه سازمان ملل در سوریه به ویژه دفتر امور آوارگان و سازمان بهداشت جهانی را محکوم می کند.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: سوریه این قبیل حملات را محکوم می کند و آنها را مورد مخالفت قرار می دهد.

در این بیانیه آمده است: سوریه از کشورهای حامی تجزیه طلبان به ویژه آمریکا و متحدان غربی آنها می خواهد که بر این گروهها برای توقف این حملات و عدم تکرار آن فشار وارد کنند.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: سوریه اقدام سازمان ملل و سازمان های زیرمجموعه برای برخورد با این تحرکات که مانع از اقدامات انسان دوستانه در سوریه می شود را خواستار است.

کد مطلب 5617796

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