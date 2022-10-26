ارتش سوریه مانع عبور کاروان نظامی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش سوریه یک کاروان نظامی اشغالگران آمریکایی را در حومه القامشلی وادار به عقب نشینی کردند.

بر اساس این گزارش، یک ایست و بازرسی ارتش سوریه کاروانی متشکل از ۶ خودروی نیروهای اشغالگر آمریکا را که قصد ورود به روستاهای الدمخیه و تل ذهب در حومه قامشلی را داشت وادار به عقب نشینی کرده و از منطقه بیرون راندند.

منابع محلی در روستای الدمخیه گفتند که این ایست و بازرسی ارتش سوریه مانع عبور کاروان نظامی آمریکا در نزدیکی این روستا شد.

این منابع افزودند: این کاروان که متشکل از ۶ خودروی نظامی متعلق به اشغالگران آمریکایی و همراهی یک خودروی شبه نظامیان قسد بود پس از بیرون راندن از اطراف روستای الدمخیه به سمت روستای تل ذهب حرکت کرد اما یک ایست و بازرسی ارتش مانع از عبور آن شد.

دولت سوریه بارها تاکید کرده است که نظامیان آمریکا در شرق و شمال شرق این کشور هدفی جز غارت نفت ندارند و باید به حضور غیر قانونی آنها پایان داده شود.

«بسام صباغ» نماینده دائم دمشق در سازمان ملل متحد با اشاره به غارت ثروت‌های نفتی سوریه توسط آمریکا، تاکید کرد: باید حضور غیر قانونی این کشور در سوریه پایان یابد.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در سخنانی در جریان جلسه شورای امنیت تاکید کرد: هرگونه حضور غیرقانونی نظامی در خاک سوریه نقض منشور سازمان ملل و نقض قوانین بین‌المللی است و باید فوراً پایان یابد.

بسام صباغ با اشاره به اقدامات یک جانبه و غیرقانونی آمریکا و ترکیه در خاک سوریه خاطرنشان کرد: مبارزه با تروریسم به اشکال مختلف و از بین بردن آن برای همیشه، تنها از طریق همکاری و هماهنگی کامل با دولت سوریه امکان پذیر است.