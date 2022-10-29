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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آخرین وضعیت پاکبان و شهردار شب منطقه ۵ پس از حمله اغتشاشگران

آخرین وضعیت پاکبان و شهردار شب منطقه ۵ پس از حمله اغتشاشگران

شهردار منطقه ۵ آخرین وضعیت پاکبان و شهردار شب منطقه ۵ که در پی حمله اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند را تشریح کرد.

احسان شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص آخرین وضعیت پاکبان و شهردار شب منطقه ۵ که در پی حمله اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، گفت: چهارشنبه شب (۴ آبان‌ماه) به دو نفر از پرسنل شهرداری منطقه ۵ در حین انجام مأموریت حمله شد و آن‌ها را به شدت مجروح کردند.

شهردار منطقه ۵ خاطرنشان کرد: در روز پنجشنبه هفته گذشته این عزیزان در اورژانس تحت درمان قرار گرفتند و اقدامات پزشکی لازم انجام شد.

وی اظهار کرد: یکی از همکاران آسیب‌دیده تحت یک عمل جراحی قرار گرفت و در روز جمعه مرخص شد.

شریفی با بیان اینکه این دو همکار عزیز در تقاطع خیابان شهید پژوهنده و آیت‌الله کاشانی مشغول به خدمت بودند، عنوان کرد: همکار دیگر نیز نیاز به دو عمل جراحی داشت که در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شد و در صورت تأیید پزشک معالج مرخص خواهد شد.

پیش از این شهرداری منطقه ۵ اعلام کرده بود آشوب‌گران پس از مسدود کردن بخشی از خیابان آیت‌الله کاشانی و ایجاد مزاحمت برای مردم، در حالی‌که عوامل شهرداری با لباس و خودروی سازمانی، جهت جمع‌آوری نخاله و کارتن‌های ریخته شده در معبر حاضر بودند، به آنها حمله‌ور شده و با چاقو و سلاح‌های سرد علاوه بر تخریب خودروی سازمانی، شهردار شب ناحیه ۷ و «پاکبان» همراهش را به شدت مجروح کردند.

کد مطلب 5619917

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    نظرات

    • احمد IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      1 0
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      آمریکا و اروپا و امپریالیسم می‌خواهند با هزینه کردن ایران و ایرانی برای خودشان رفاه و امنیت دست و پا کنند. به زودی اقتدار پوشالی غرب فرو خواهد ریخت. خداوند به همه مردم کشورم بصیرت بدهد و مؤمنان دل قوی دارید که نحن الغالبون.

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