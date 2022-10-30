ورود به تراموا تا پیش از تکمیل مترو صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور صد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: قریب به پنج سال از نابودی داعش و آن توده سرطانی می‌گذرد حادثه تروریستی دلخراش در حرم شاهچراغ توسط معدود سلول باقی های باقی مانده از عمل تروریستی نیز تنها یک پرده از نمایش علیه مردم شریف ایران است.

وی ادامه داد: بر کلیه نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مشخص است که باید عاملان و محرک این حادثه خونی را به مردم ایران معرفی کند.

وی با اشاره به ورود تهران به بحث تراموا گفت: بدنه اصلی حمل و نقل تهران بر محور خدمات‌رسانی اتوبوس، مترو و تاکسی است و عدم تناسب تعداد و فرسودگی آنها و همچنین عدم تکمیل طرح جامعه مترو یکی از مشکلات سال‌های گذشته است.

سلیمانی گفت: ستون حمل و نقل در تهران را مترو تشکیل می‌دهد و تا قبل از تکمیل آن ورود به حوزه دیگری از حمل و نقل مورد تأیید نیست.

عضو شورای شهر تهران گفت: بهترین پاسخ به حل مشکل حمل و نقل عمومی در تهران تکمیل کلیه خطوط مترو و کاهش زمان انتظار مسافر و رساندن آن به زمان ایده‌آل دو دقیقه است.