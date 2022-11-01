اروپا گاز روسیه را از طریق هاب ترکیه خریداری خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که پس از تکمیل طرح ساخت هاب گازی ترکیه، اروپا خریدار گاز روسیه خواهد بود.

رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت: هاب گاز در ترکیه یک پروژه کاملاً واقع بینانه است و ما می‌توانیم آن را نسبتاً سریع انجام دهیم و کسانی که بخواهند قرارداد ببندند به اندازه کافی وجود خواهد داشت. در این شکی نیست.

رهبر روسیه ادامه داد: من شک ندارم که بسیاری از خریداران گاز در اروپا خواهند بود. ما خواهیم دید که چه اتفاقی می‌افتد در این زمستان و زمستان آینده. من مطمئن هستم که قراردادها امضا خواهد شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی هفته گذشته خود در مجمع هفته انرژی روسیه پیشنهاد ایجاد بزرگترین هاب گاز اروپا در ترکیه را داده بود. به گفته پوتین وقتی که انتقال حجم گازی دیگر از طریق نورد استریم امکان‌پذیر نیست، خط لوله به هاب گازی در ترکیه می‌تواند یک جایگزین باشد. او گفت که این امر ممکن است مستلزم ساخت یک سیستم خط لوله گاز دیگر و ایجاد یک هاب در ترکیه باشد که از طریق آن گاز به کشورهای ثالث و در درجه اول به کشورهای اروپایی انتقال داده شود. این موضوع در مذاکرات روسای جمهور روسیه و ترکیه در ۱۳ اکتبر در آستانه نیز مورد بحث قرار گرفت.

رئیس جمهور روسیه همچنین به خبرنگاران گفت: همیشه کسی برای خرید گاز طبیعی وجود دارد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که مذاکرات در مورد ایجاد هاب گاز در روسیه چگونه پیش رفته و آیا خریداران احتمالی علاقه خود را برای خرید گاز از طریق هاب نشان داده‌اند یا خیر، گفت: همیشه کسی برای خرید گاز وجود دارد و تقاضای زیادی برای این محصول در سراسر جهان وجود دارد.

به گفته پوتین، گاز طبیعی سوخت ایده آلی برای دوره گذار به انرژی سبز است و به همین دلیل مصرف کنندگان زیادی و همچنین بسیاری از کسانی که مایل به خرید گاز روسیه هستند، وجود دارد.

ماه گذشته نیز، «دیمتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود پیشنهاد ایجاد هاب گازی برای توزیع گاز روسیه به دیگر کشورها را مطرح کرده است. سخنگوی کاخ کرملین درباره پیشنهاد پوتین به ایجاد هاب گازی در ترکیه گفت: روسای جمهور روسیه و ترکیه خواستار بررسی سریع و جزئی این مسئله شدند. پسکوف ادامه داد: واکنش طرف ترکی به این پیشنهاد مثبت بوده است.