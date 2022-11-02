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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۸

اوکراین: حدود ۴۵ درصد سامانه های برق کشور آسیب دیده اند

اوکراین: حدود ۴۵ درصد سامانه های برق کشور آسیب دیده اند

بنا به اعلام مقامات اوکراینی، نزدیک به نیمی از سامانه های تامین برق در این کشور دچار آسیب شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، مقامات کی یف امروز چهارشنبه اعلام کردند که در اثر حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین ۳۵ تا ۴۵ درصد از سامانه های مربوط به تامین برق اوکراین در سراسر این کشور آسیب دیده اند.

مقامات کی یف با این حال تاکید کردند پایتخت اوکراین با خطر خاموشی ناشی از کمبود برق مواجه نیست.

با این حال روز گذشته، پایتخت اوکراین، به واسطه آسیب های جدی ناشی از حملات روسیه به زیرساخت های انرژی این کشور با خاموشی های شدید روبرو شد.

در همین راستا، وزارت انرژی اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد که متحدان غربی بیش از .۵۲۵ میلیون یورو برای حمایت از بخش انرژی اوکراین اختصاص خواهند داد.

بنا به بیانیه وزارت انرژی اوکراین، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی کی یف از جمله ایالات متحده، ژاپن و انگلیس این مبلغ را جهت تامین نیازهای ضروری بخش انرژی اوکراین، که به واسطه حملات اخیرروسیه به شدت آسیب دیده است، ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 5623205

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