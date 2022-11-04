انفجارهای نورد استریم با هدف قطع امید اروپا از گاز روسیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سفیر روسیه در واشنگتن انفجارهای اخیر در خطوط انتقال گاز نورد استریم، را با هدف قطع ارتباط انرژی میان مسکو و بروکسل ارزیابی کرد.

«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که انفجارهایی که به خطوط لوله نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ آسیب رساند، با هدف قطع روابط دوجانبه انرژی میان روسیه و اروپا صورت گرفت.

دیپلمات ارشد روس، در مقاله ای که روز پنج شنبه در نشریه نشنال اینترست منتشر شد، نوشت که حمله به زیرساختی که از نظر امنیتی منحصربه‌فرد است، نمونه بسیار خطرناکی است. هر چیز بسیار مهمی، فارغ از اینکه کجا قرار دارد، اکنون در معرض تهدید قرار می‌گیرد. آنتونوف تاکید کرد که علاوه بر این، این اقدام تروریستی نمی‌توانست بدون مداخله دولتی انجام شود.

آنتونوف در ادامه مقاله خود آورد که بدیهی است که این اقدام خرابکارانه از هم پاشیدن کامل روابط دوجانبه سودمند انرژی میان اروپا و روسیه را دنبال می کرد. هدف این بود که مصرف کنندگان منطقه را به طور جدی به منابع گران قیمت سوق یابند. خواه این منابع گاز مایع خارجی باشد یا فناوری های جدید پاک.

به عقیده سفیر روس متضرران اصلی چنین اقداماتی شهروندان عادی و کل صنایع هستند. آنتونوف در پایان یادآور شد که فرآیند صنعتی زدایی قاره اروپا در حال شتاب است. صادقانه بگویم خطرات چنین توسعه ای و البته مزایای آن برای ایالات متحده بدیهی است.

این دو خط لوله بزرگ زیر دریایی بالتیک که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می شوند، ماه گذشته با «انفجارهایی قدرتمند» تخریب شده و آلمان، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را درباره این انفجار که از آن به عنوان «خرابکاری» یاد می‌شود، آغاز کردند.

مسکو به دفعات با رد اتهامات مبنی بر اینکه مسکو پشت پرده این خرابکاری بوده، چنین تفکری را «احمقانه» خواند و انگشت اتهام را به سمت غرب نشانه رفت.