کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات شیر خشک و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ ETS باعث افزایش قیمت تمام شده دارو و مواد اولیه شد که برای جبران آن، حقوق گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، مصوبه‌ای به گمرک ابلاغ شد که طبق آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی یک درصد، برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیرخشک اطفال دو درصد تعیین شده است.

وکیلی افزود: قرار نیست از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت لیستی در مورد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها به گمرک ابلاغ شود. با توجه به اینکه گمرک و وزارت بهداشت در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سیستمی به یکدیگر لینک هستند، در هر مورد گمرکات اجرایی نسبت به استعلام سیستمی از اداره مربوطه اقدام می‌کنند و در صورت تأیید، کاهش مالیات بر ارزش افزوده روی اظهارنامه اعمال می‌شود.



مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران بیان کرد: طبق مصوبه‌ای که به گمرک ابلاغ شده است، روی کالاهایی که از سوم آبان امسال به بعد ترخیص یا اظهار شدند، می‌توان این نرخ را اعمال کرد و این مصوبه مشمول کالاهای ترخیص شده قبل از این تاریخ نخواهد بود.