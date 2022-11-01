به گزارش خبرنگار مهر، جانبازان شیمیایی، نخاعی، ویلچری- کانادین، قطع عضو و آسیب‌دیدگی‌های خاص به همراه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در اعتراض به عملکرد و رفتارهای مغرضانه دولت آلمان در حوادث اخیر ساعت ۱۰ صبح امروز مقابل سفارت آلمان در تهران تجمع کردند.



در این تجمع که اجتماع بزرگ ایثارگران علیه بانیان آشوب و عملیات تروریستی حرم شاهچراغ نام داشت؛ صدها نفر از جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدا شرکت کردند.

قطعنامه این تجمع که در هفت بند تنظیم شده بود به شرح ذیل است:

خدا می‌خواست که صدق سخنان حق را ثابت گرداند و از بیخ و بن ریشه کافران را برکند تا حق را محقق کند و باطل را محو و نابود سازد؛ هر چند مجرمان و کافران را خوش نیاید. (سوره انفال ۷، ۸)

این روزها ایران اسلامی شاهد دشمنی‌های استکبار بین الملل به سرکردگری صهیونیست جهانی و پادویی آمریکا و انگلیس در داخل و خارج از کشور نسبت به مردم بیدار و همیشه در صحنه می‌باشد.

روسیاهی و ننگ ابدی برای کسانی است که زمینه ساز اقدامات مداخله جویانه همچون کشور آلمان در مأموریت نیابتی، سرسپرده آمریکا و انگلیس و رژیم خبیث صهیونیستی می‌باشد.

صدور پیام انقلاب اسلامی با پیشرفت‌های شگفت انگیز و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و اقتدار ایران اسلامی موجب شده که کفر و الحاد دست اتفاق علیه مردم غیور و مبارز خستگی ناپذیر به هم دهند و به زعم خود جنگ احزاب دیگری را رقم بزنند.



لذا ما ایثارگران امروز گرد هم آمدیم تا پرچم برافراشته آرمان‌های والای حضرت امام خمینی و منویات مقام معظم رهبری و شهدای معزز را در میثاقی مجدد به اهتزاز در بیاوریم.

۱- ما وحدت و انسجام ملی خود را ذیل مکتب امامین انقلاب، منافع ملی و منشور گام دوم مقام معظم رهبری و فرهنگ ایثار و شهادت تعریف می‌نمائیم.

۲- ما در این مکان برای محکوم کردن بانیان آشوب و عملیات تروریستی در حرم حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ اجتماع نموده ایم تا مثلث شوم عبری - غربی - در مأموریت نیابتی آلمان را رسوا نمائیم.

۳- ما تردید نداریم آنانی که طی هفته‌های اخیر با تحریکات خود زمینه‌ساز و مشوق آشوبگران شدند؛ دستشان در خون شهدای واقعه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ شیراز آغشته بوده و ملت ایران هرگز آنان را نخواهد بخشید.

۴- ما با احترام به ملت‌های آزاده و عدالت‌خواه جهان واکنش اعتراض آمیز مردم اروپا به ویژه آلمان را علیه سیاست‌های مخرب و مداخله‌جویانه دولت‌هایشان خواستاریم.

۵- ما انقلاب اسلامی را مهد شکوفایی استعدادها و رسیدن به قله‌های بلند علم و تربیت نسل بالنده دانشجویان و دانش آموزان و نخبگان دانسته و هرگونه رفتاری را که مانع پیشرفت این عزیزان گردد محکوم می‌نمائیم.

۶- ما با تمام وجود جایگاه و مقام زن را در خانواده و در جامعه در عرصه‌های مختلف باور داشته و در حقیقت زن را مظهر جلال و جمال الهی دانسته و افق روشن منزلت بانوان را در تحقق این کلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌دانیم که فرمودند: تثبیت و نهادینه سازی الگوی زن مسلمان با تمسک به الگوهای برجسته دینی و غلبه بر فرهنگ منحط غرب مأموریتی مهم و کلان است.

۷- ما از سران سه قوه می‌خواهیم با درک عمیق از اهمیت و تأثیر فضای مجازی، مطالبه مقام معظم رهبری که فرمودند دشمن از لحاظ فضای مجازی، آرایش جنگی گرفته و ملت ایران باید در مقابل این دشمن آرایشی مناسب بگیرد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

ستاد تشکل‌های شاهد و ایثارگر

گفتنی است آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان پیش از این اعلام کرده بود برلین محدودیت‌های ورود به آلمان برای ایرانی‌ها را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا تشدید می‌کند.

وزیر خارجه آلمان همچنین ضمن طرح ادعاهای بی‌اساس ضد ایرانی، در ادامه حمایت مقامات غربی از اغتشاشات اخیر در ایران مدعی شد نمی‌توان روابط را به روال معمول با ایران ادامه داد.