انتقال محموله های ژنتیکی توسط عوامل نفوذی/ ماجرای کرونای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در نظام سلامت، افزود: برای هر مملکتی دو موضوع سلامت و امنیت حیاتی است. امروزه جنگ هم بیشتر در این دو مقوله صورت می‌گیرد و کسانی که می‌خواهند به کشوری صدمه بزنند سعی می‌کنند امنیت را تحت تأثیر قرار دهند. مانند آنچه که این روزها در کشور شاهد هستیم.

وی در ادامه به موضوع سبک زندگی اشاره کرد و گفت: جوانان ما امروزه به جای اینکه دنبال ورزش و نشاط و آموختن روابط اجتماعی و اخلاق خوب باشند به دنبال سبک زندگی دیگری هستند که در آن یک جوان از صبح تا شب را با موبایلش سر می‌کند و جوانی اینترنتی با حداقل ارتباط با محیط را داریم که این اینترنت معلم او شده و حتی می‌گویند جنگ امروز جنگ اینترنتی است. البته این موضوع تنها معطوف به ایران نیست و در سایر کشورها هم این اتفاق افتاده است.

عین‌اللهی افزود: اولین قدم ما باید اصلاح سبک زندگی باشد و یک رویکرد جدیدی داشته باشیم تا جایی که قصد داریم اداره‌ای به اسم اداره سبک زندگی در وزارت بهداشت ایجاد کنیم. این موضوع شامل قسمت‌های مختلفی است و شاید بزرگ‌ترین پدافند ما پدافند سبک زندگی است که باید از مدارس آغاز شود و به سایر سطوح برسد. یک انسان فقط نیاز مادی ندارد و گاهی نیازهای معنوی او بسیار حائز اهمیت است تا با اعتقاد به خداوند و امامان و رعایت اخلاق سبک زندگی خود را بهبود بخشد.

وی گفت: یکی از مواردی که می‌تواند به ما ضربه بزند و دشمن به دنبال آن است، جنگ اقتصادی با تحریم‌های ناجوانمردانه است. وقتی از نظر اقتصادی وضعیت نامناسبی پیدا کنیم آن وقت ضعیف شده و دشمن می‌تواند به ما از نظر سلامت و امنیت ضربه بزند. البته گاهی این تحریم تبدیل به فرصت شد. قبل از تحریم باید بسیاری از کالاها را وارد می‌کردیم در حالی که اکنون به خودکفایی رسیده‌ایم.

عین‌اللهی با اشاره به اهمیت دقت در جنگ میکروبی و بایوتروریسم، ادامه داد: آزمایشگاه‌های ما باید این امر را جدی بگیرند به ویژه عزیزان در وزارت دفاع که این موضوع دانش خاص خود را هم نیاز دارد و بزرگ‌ترین حوزه جنگ میکروبی در ارتش آمریکا است.

وی افزود: پدیده کرونا هنوز برای ما علامت سوال است که چگونه ایجاد و تکثیر شد و چگونه ترامپ پس از ابتلاء به کرونا به سرعت درمان شد. یعنی اینها هم میکروب را تولید کردند و هم راه مقابله با آن را دارند ولی راه مقابله را به کسی نمی‌دهند. ما در وزارت بهداشت آمادگی همکاری با نهادهای نظامی در این رابطه را داریم تا آمادگی ما در این زمینه افزایش یابد.

وزیر بهداشت گفت: موضوع مهم این است که در زمینه مباحث ژنتیکی هم برخی عوامل نفوذی محموله‌های ژنتیکی ما را منتقل می‌کنند. حتی در طب سنتی هم انواع مزاج‌ها را داریم زیرا ثابت شده است که ژن انسان‌ها در رابطه با بیماری خیلی مؤثر است؛ مثلاً دارویی روی فردی بسیار مؤثر و در فرد دیگری بدون تأثیر است؛ این به موضوع ژنتیک افراد بازمی‌گردد و اینها می‌توانند از این طریق کاری کنند که اقدامات‌شان بر نیروهای مقابل اثر کرده اما بر خودشان بی‌اثر باشد و این مخاطره بزرگی است و دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی تلاش می‌کنند تا به راحتی اطلاعات ژنتیکی ما در اختیار افراد غیر و جاسوسان قرار نگیرد.

وی افزود: در رابطه با مواد غذایی هم می‌تواند تهدیدات غذایی و امنیتی به وجود آید. امروزه جوانانی داریم که به سمت مصرف فست فود و غذاهای پرکالری رفته‌اند که این خود یک تهدید است که می‌تواند در آینده جوان را دچار مخاطره کند. در کنار آن یک پیوست فرهنگی هم وجود دارد که کدام غذا را با چه کسی و در چه محیطی مصرف کنیم و موضوع غذا اصلاً ساده نیست. یکی از مباحث ما در رابطه با مواد غذایی کمبودها است که علی‌رغم تهدیدها دولت توانسته به خوبی با موانع مقابله کند. موضوع کمبودهای غذایی که گاهی به وجود می‌آید یک مشکل جهانی است به عنوان مثال در جنگ اوکراین کمبودهای غذایی زیادی ایجاد کرد.

عین اللهی ادامه داد: تهدید دیگر در این زمینه موضوع آلودگی مواد غذایی است که برخی از آن‌ها آشکار و برخی دیگر نهان است که دشمنان این روزها بر این موضوع کار می‌کنند تا آلودگی‌ها آثار بلندمدت تخریبی بگذارد. امروزه پیشرفته‌ترین آزمایشگاه مواد غذایی را در کشور داریم ولی بازهم باید در این زمینه با کمک سازمان پدافند غیرعامل کار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جنگ روانی مهم‌ترین موضوع در پدافند غیرعامل است، اظهار کرد: عمده فعالیت رسانه‌ها بر جنگ روانی قرار گرفته است و دشمن در این جنگ فعال است. این اتفاقاتی که امروزه در کشور شاهد هستیم عمدتاً تهییج روانی است و فکر می‌کنم باید برای این موضوع با همکاری گروهی روانشناس و روانپزشک کار اساسی انجام داد و برای همه کسانی که موافق یا مخالف نظام هستند باید کار عمده انجام شود. اینکه امروزه شعارها تند شده و افراد عصبی شده‌اند و می‌خواهند گروه مقابل خود را شدیداً تهییج کنند یک جنگ روانی است که با برنامه مشخص انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در همه جنگ‌هایی که دشمن علیه ما انجام داده ناموفق بوده است، گفت: به جز یک جنگ جمعیتی که دشمن موفق شد. متأسفانه رشد بالای ۴ جمعیت، امروزه به حدود یک رسیده است و این یک فاجعه است. یکی از کارهای دشمن این است که ما را معتقد به شعارهای فریبنده خود کنند و ما ناآگاهانه سرباز دشمن می‌شویم. شعارهایی نظیر فرزند کمتر زندگی بهتر و ۲ فرزند کافی است و…، همه در حال ایجاد یک فاجعه در کشور است که با کاهش جمعیت نمود یافته است که در صورت ادامه این روند جمعیت کشور سالخورده خواهند شد و جمعیت فعالی نخواهند داشت. پیوست‌های فرهنگی این امر مهم است و رسالت تک تک ما کار برای رشد جمعیت است.

عین‌اللهی افزود: ما یک پنجره جمعیت ۷ ساله داریم که اگر در این مدت کار مهمی انجام نشود وضعیت بحرانی خواهیم داشت و هر کس باید هر کاری که از دستش ساخته است را انجام دهد. وزارت بهداشت با توجه به قانون جوانی جمعیت قرارگاه جمعیت را ایجاد کرده است. به همه مراکز خود اعلام کرده‌ایم که باید با تمام قوا در این زمینه فعال باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به جنبش‌های ضد واکسن گفت: این موضوع بسیار مهم است که موفقیت خود در زمینه واکسیناسیون را حفظ کنیم. جنبش ضد واکسن جنبشی است که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد بنابراین باید آمادگی داشته باشیم که هر زمان در مخاطره جنگ میکروبی و ویروسی باشیم به واکسیناسیون روی بیاوریم و خوشبختانه به خاطر این تهدیداتی که داشتیم اکنون می‌توان این نوید را داد که مراکز تولید واکسن ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است و امروزه هر ویروسی بخواهد ما را به مخاطره اندازد امکان تهیه واکسن آن را داریم و این موفقیت بسیار بزرگی است.