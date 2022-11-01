دفاع زیستی در حوزه سلامت بدون واکسن ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی امروز در همایش پدافند غیرعامل در نظام سلامت که با حضور وزیر بهداشت در بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف غایی پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت کاهش تلفات انسانی و کاهش خسارات در بخش اقتصادی و تاسیساتی است، اظهار داشت: بنابر این تعریف ۵۰ درصد رسالت سازمان پدافند غیرعامل کشور در وزارت بهداشت عملیاتی خواهد شد چراکه جلوگیری از تلف شدن انسان‌ها بر اثر هر حادثه‌ای مهمترین هدف این سازمان است.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته، تهدید زیستی و بیولوژیکی جزو ۵ تهدید بزرگ جهان است، گفت: در کنفرانس امنیتی مونیخ در حوزه پدافند زیستی چند توصیه مطرح شد، نخست اینکه سامانه کنترل مراقبت و نظارت بر بیماری‌ها به صورت جهانی با تاکید بر نقاط ضعیف گسترش یابد، دوم اینکه کشورها ذخایر بزرگی از واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی داشته و همچنین در پاسخ به تهدیدات زیستی همچون ارتش آمادگی جدی داشته باشند.

سردار جلالی عنوان کرد: سند راهبردی پدافند زیستی در حوزه بهداشت تدوین و تصویب شد اما با شیوع کرونا این سند مغفول ماند و کشور در چند حوزه دچار آسیب شد؛ سیستم دیده بانی اولیه بیماری ناموفق بود بنابراین در انتخاب راهبرد مقابله با تهدید و کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی غافلگیر شدیم.

وی با اشاره به اینکه ساختار دفاع زیستی باید دائمی و مدرن باشد و در هر شرایطی رصد و کنترل را در پیش بگیرد، تصریح کرد: دفاع زیستی در حوزه بهداشت و درمان بدون «واکسن» ممکن نیست و با توجه به اینکه نظام واکسن حاکمیتی بوده در این راستا باید زیرساخت‌های حاکمیتی نیاز است تا با سازوکار منظم در این حوزه بتوان با تهدیدات مقابله کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: مجلس شورای اسلامی سالانه بودجه‌ای را برای ذخایر کشور در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت غذایی و ذخایر امدادی در شرایط بحرانی اختصاص می‌دهد که با توجه به ضرورت مقابله با تهدیدات زیستی و اهمیت این حوزه در شرایط کنونی باید اقلام دارو و تجهیزات پزشکی نیز در بودجه ذخایر کشور لحاظ شود.

سردار جلالی بازنگری در سازوکار دیده‌بانی دفاع زیستی را ضروری دانست و گفت: تشخیص پیش‌دستانه در مقابله با تهدید نقش بسزایی دارد که در حوزه پدافند زیستی باید از ظرفیت خانه‌های بهداشت برای شناسایی بیماری‌ها استفاده شود و موضوع شبکه سازی مراکز

درمانی و آزمایشگاه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و تشخیص پیش‌دستانه تهدید قبل از وقوع، در اولویت است.

وی اقتصاد را یکی از ارکان مهم در الگوهای مقابله با تهدیدات زیستی برشمرد و گفت: در ایام کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شدند بنابراین ایجاد الگوی منظمی از پدافند زیستی که اقتصاد را تحت تأثیر قرار ندهند، باید در اولویت باشد تا بخش اقتصاد کمتر آسیب را متحمل شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: آموزش عمومی، قرنطینه، بهداشت حرفه‌ای و توجه به زیرساخت‌های حیاتی کشور از دیگر عوامل مؤثر بر الگوهای پدافند زیستی به شمار می‌روند.

سردار جلالی از تصویب و ابلاغ نظام عملیاتی پدافند زیستی خبر داد و گفت: تعریف جنگ زیستی در این نظام اصلاح و راهکارهای مقابله با تهدیدات این حوزه نیز به روزرسانی شد. تدوین الگوی مشترک بین وزارت بهداشت و ستاد کل نیروهای مسلح در زمان وقوع جنگ زیستی نیز امری حیاتی و مهم بوده و باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به امنیت غذایی در سه مقوله کمیت، کیفیت و سلامت گفت: امروز یکی از تهدیدات بزرگ کشور سقوط آبشاری در حوزه کاهش جمعیت است که ۲ موضوع تغییر فرهنگ و الگوی غذایی در بروز این تهدید نقش دارند بنابراین سهل انگاری در بررسی کیفیت و سلامت غذا باید به سخت‌گیری و اطمینان آور تبدیل شود.