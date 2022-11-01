به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، زیپی لیونی وزیر سابق صهیونیست درباره شرایط پس از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی که امروز سه شنبه در حال برگزاری است، ابراز نظر کرد.

وی درباره منفجر شدن بشکه باروت اختلافات در روز پس از برگزاری انتخابات (زمان اعلام نتایج) هشدار داد و گفت: ما روز پس از برگزاری انتخابات با شرایطی مواجه می‌شویم که در آن قدرت سیستم‌های اعمال قانون و دستگاه قضائی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

لیونی با هشدار درباره شکل گیری ائتلاف‌های افراط گرا در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی، افزود: ممکن است شاهد شراکت میان احزابی با ایدئولوژی‌های خطرناک و رهبران غیر مقید باشیم، آنها در جریان تبلیغات انتخاباتی، طرح‌های مدنظر خود را تشریح کرده اند و در صورت پیروزی کابینه جدید را تشکیل خواهند داد.

وی افزود: در روز پس از انتخابات ممکن است با شرایطی روبرو شویم که در آن قدرت سیستم‌های اعمال قانون و دستگاه قضائی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، ممکن است وزیر جنگ با شهرک سازی های بیشتر و بیشتر موافقت کند و ارتش تحت فرماندهی شهرک نشینان قرار بگیرد؛ در این وضعیت وزرایی در کابینه حضور خواهند داشت که زیر آنها بشکه‌هایی مملو از باروت ایدئولوژی‌های خطرناک دینی قرار دارد.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، از صبح امروز در اراضی اشغالی آغاز شد. در این انتخابات نتانیاهو تلاش دارد بار دیگر به قدرت بازگردد اما احزاب مخالف وی نیز بار دیگر تلاش دارند با تشکیل ائتلاف کابینه جدید را تشکیل دهند. براساس نظرسنجی‌ها در این انتخابات نیز تشکیل کابینه‌های شکننده ادامه خواهد یافت.

منابع عبری از آماده‌باش کامل نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در سرتاسر اراضی اشغالی همزمان با آغاز بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست خبر دادند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزاران نفر از نیروهای پلیس، ارتش، گارد مرزی و شاباک در نقاط مختلف اراضی اشغالی در راستای تأمین امنیت انتخابات کنست مستقر شده اند.