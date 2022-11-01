عضو کنست: عملیات ضد صهیونیستی فلسطینیان، تروریسم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «عوفر کاسیو» تنها عضو یهودی حزب عربی «الجبهه» در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) گفت که شهرک نشینان صهیونیست علت اصلی انجام حملات علیه نظامیان رژیم اشغالگر هستند و عملیات در شهرک‌های اشغالی کرانه باختری، تروریسم نیست.

بر اساس این گزارش، «عوفر کاسیو» در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» گفت: شهرک نشینان صهیونیست مانند استخوانی در گلوی فلسطینیان گیر کرده‌اند و نظامیان اشغالگر مسئول ریختن خون فلسطینی‌ها هستند.

وی ادامه داد: رژیم اشغالگر اسرائیل عامل آغاز همه تحولات بوده و مسئولیت همه پیامدها نیز به عهده این رژیم است. زمانی که اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان یابد، خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها متوقف خواهد شد.

کاسیو در واکنش به عملیات گروه مقاومت «عرین الاسود» در هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر گفت: عملیات عرین الاسود، تروریسم نیست و اشغالگری منجر به مقاومت هر روزه می‌شود. همچنین قتل عام فلسطینیان توسط شهرک نشینان صورت می‌گیرد، بنابراین آنها نیز در این حملات مقصر هستند.

این عضو کنست تصریح کرد: مبارزه با نیروهای نظامی یک مبارزه مشروع است. من مبارزه بدون خشونت را ترجیح می‌دهم، اما بر اساس قوانین بین المللی جنگ با ارتش اسرائیل یک مبارزه مشروع است.

اظهارات کاسیو یک روز پس از دفن «رونان حنانیا» خاخام یهودی بیان می‌شود که در عملیات ضد صهیونیستی در نزدیکی شهرک «کریات اربع» در الخلیل کشته شد. وی با اشاره به اینکه حنانیا انسانی بی گناه نبود، تأکید کرد کسانی که مانند استخوانی در گلوی فلسطینی‌ها زندگی می‌کنند، غیرنظامیان بی گناه نیستند.

وی گفت: آنهایی که انتظار دارند مستضعفان و کسانی که تحت اشغال قرار دارند، بیکار بایستند بدون اینکه مقاومت کنند، با خود رو راست نیستند.