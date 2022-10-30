آغاز انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی با اخذ رای نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یونیوز، بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست رژیم صهیونیستی از امروز یکشنبه (دو روز پیش از موعد رسمی آن) با اخذ رأی از نظامیان، آغاز شد.

این دوره از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی به صورت زودهنگام قرار است در روز یکم نوامبر (سه شنبه دهم آبان ماه) برگزار شود.

براساس عرف انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، رأی گیری از نظامیان صهیونیست دو روز قبل از برگزاری رسمی انتخابات، انجام می‌شود.

گفتنی است براساس جدیدترین نظرسنجی‌های انتخاباتی در اراضی اشغالی چند روز مانده به برگزاری انتخابات کنست، این واقعیت نمایان شده که تشکیل کابینه‌های شکننده در رژیم صهیونیستی همچنان ادامه خواهد یافت.