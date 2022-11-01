اردوغان برای توافق نامه غلات با پوتین تماس می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رئیس جمهور ترکیه در نظر دارد موضوع تعلیق توافق نامه صادرات غلات از بنادر اوکراین را با همتای روس خود به بحث بگذارد.

وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور درصدد است تا امروز یا فردا طی تماسی تلفنی با «ولادیمیر پوتین» در خصوص تصمیم روسیه در قبال توافق نامه صادرات غلات از اوکراین گفتگو کند.

بنا به اعلام وزارت خارجه ترکیه، رئیس جمهور این کشور تعلیق توافق نامه ای، که در ماه ژوئن با میزبانی آنکارا و میانجی گری سازمان ملل میان روسیه و اوکراین به امضا رسید و بنا به آن قرار شد صادرات غلات از بنادراوکراین در شرایط ایمن صورت گیرد، را با همتای روس خود مورد رایزنی قرار دهد.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجی‌گری آنکارا در ۲۲ جولای (۳۱ تیر) در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا در می‌آورد و به کشورهای نیازمند ارسال نمی‌شوند.