میشوستین: روسیه آماده صادرات غلات به کشورهای متقاضی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تا غلات را با قیمت مناسب در اختیار کشورهای متقاضی قرار دهد.

«میخائیل میشوستین» روز سه شنبه در سخنرانی ویدئویی در نشست شورای سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که روسیه به گفتگو با سازمان ملل و ترکیه درخصوص آینده توافق غلات ادامه خواهد داد. هر چند به گفته این مقام روس، مسکو آماده است غلات را با قیمت مناسب به کشورهای ذینفع عرضه کند.

نخست وزیر روسیه علت تعلیق توافقنامه غلات از سوی این کشور را حمله تروریستی هفته گذشته اوکراین علیه کشتی‌ها و کشتی‌های غیرنظامی روسیه در منطقه آبی خلیج سواستوپل دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تضمین امنیت کریدور بشردوستانه ایجاد شده غیرممکن است. در نتیجه روسیه مجبور به تعلیق مشارکت در معامله غلات شد.

میشوستین در ادامه بار دیگر تاکید کرد که مسکو به گفتگو با سازمان ملل و ترکیه درباره مباحث مرتبط در چارچوب توافق‌نامه‌های امضا شده در استانبول ادامه خواهد داد.

میشوستین متذکر شد: صرف نظر از آینده قرارداد غلات و با توجه به برداشت امسال غلات، روسیه آمادگی دارد تا حداکثر ۵۰۰ هزار تن غلات را به صورت رایگان در اختیار کشورهای نیازمند قرار دهد و همچنین غلات را با قیمت مناسب به همه کشورهای ذینفع صادر کند.

نخست وزیر روسیه تامین امنیت غذایی جهانی را یکی از اولویت های کار مشترک دانست و تاکید کرد: روسیه صادقانه قراردادهای بین المللی را با هدف حل این وظیفه راهبردی اجرا می کند.