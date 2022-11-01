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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷

علی‌رغم خروج روسیه از توافق؛

تأکید ترکیه بر ادامه توافق صادرات غلات از اوکراین

تأکید ترکیه بر ادامه توافق صادرات غلات از اوکراین

علی‌رغم خروج روسیه از توافق صادرات غلات، مقامات ترکیه مدعی هستند این توافق کاملا بشردوستانه است و باید جدا از شرایط جنگی به آن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی‌صباح، «خلوصی آکار»، وزیر دفاع ترکیه در تماسی تلفنی با «الکسی رزنیکوف»، همتای اوکراینی خود تأکید کرد توافق صادرات امن غلات از بنادر اوکراین، «اقدامی کاملاً بشردوستانه» است و باید این توافق را جدا از شرایط تنش‌ها و جنگ در نظر گرفت.

وزرای دفاع اوکراین و ترکیه، در این تماس تلفنی، آخرین تحولات پیرامون توافق غلات را بررسی کردند؛ به گفته مقامات دولت ترکیه این توافق تاکنون صادرات امن نزدیک به ۱۰ میلیون تُن غلات از تنگه‌های ترکیه‌ای را تضمین کرده است.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجی‌گری آنکارا در ۲۲ جولای (۳۱ تیر) در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا در می‌آورد و به کشورهای نیازمند ارسال نمی‌شوند.

از سوی دیگر، نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل یکشنبه اعلام کرد که مسکو به زودی به طور رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد را از تعلیق مشارکت در توافق غلات مطلع خواهد کرد. پیش از این، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که مسکو در پاسخ به حمله به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه خود از سوی نیروهای اوکراینی، توافق غلات با این کشور را تعلیق می‌کند.

کد مطلب 5621854
محسن وفایی

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