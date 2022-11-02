  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۲

در واکنش به راهبرد دفاعی آمریکا؛

چین: هرگز به‌دنبال هژمونی و سلطه بر سایر ملت ها نیستیم

چین: هرگز به‌دنبال هژمونی و سلطه بر سایر ملت ها نیستیم

چین با محکوم کردن راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا، تاکید کرد که پکن هرگز به‌دنبال «هژمونی» و سلطه بر سایر ملت‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ژائو لیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به راهبرد ماه اکتبر دفاع ملی آمریکا که در آن چین «پردامنه‌ترین و یکپارچه‌ترین چالش» امنیت ملی آمریکا قلمداد شده، گفت که این اسناد «رقابت بین کشورهای بزرگ را بزرگ‌نمایی کرده و عامدانه سیاست‌های خارجی و دفاعی چین را تحریف می‌کند.»

لیان تصریح کرد: ظاهراً این (اسناد) بر پایه تفکر «مجموع صفر» دوران جنگ سرد و منطق سلطه و هژمونی بنا شده و همه چیز را درباره سوءنیت آمریکا برای مهار و سرکوب چین به انواع بهانه‌های کذب، بیان می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: پکن با تمام تلاش‌ها برای اخاذی، محدودسازی، محاصره و اعمال فشار حداکثری را مقابله خواهد کرد.

در حالی که راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا مدعی است که چین از قدرت نظامی و اقتصادی فزآینده‌اش برای تضعیف ائتلاف‌های واشنگتن در سراسر آسیا استفاده می‌کند، ژائو لیان تاکید دارد که هدف سیاست خارجی چین، «حفظ صلح جهانی و اشاعه توسعه مشترک بین کشورها است.»

وی واشنگتن را به دنبال کردن رویه صلح و توسعه، رها کردن تفکر مجموع صفر جنگ سرد، بستن دریچه‌ای که از آن جهان امروز و روابط چین-آمریکا را تقابلی می‌بیند و توقف تحریف نیات راهبردی چین، ترغیب کرد.

وی افزود: مهم نیست که در چه مرحله‌ای از پیشرفت هستیم، ما هرگز به‌دنبال هژمونی یا توسعه‌طلبی نیستیم.

کد مطلب 5622613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نسیم IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا چین همیشه به فکر صلح و اقتصاد با کشورها هستند اصلا به سلطه گری جنایت کشوری مثل آمریکا صهیونیست علاقه ندارند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها