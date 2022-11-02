به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ژائو لیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به راهبرد ماه اکتبر دفاع ملی آمریکا که در آن چین «پردامنه‌ترین و یکپارچه‌ترین چالش» امنیت ملی آمریکا قلمداد شده، گفت که این اسناد «رقابت بین کشورهای بزرگ را بزرگ‌نمایی کرده و عامدانه سیاست‌های خارجی و دفاعی چین را تحریف می‌کند.»

لیان تصریح کرد: ظاهراً این (اسناد) بر پایه تفکر «مجموع صفر» دوران جنگ سرد و منطق سلطه و هژمونی بنا شده و همه چیز را درباره سوءنیت آمریکا برای مهار و سرکوب چین به انواع بهانه‌های کذب، بیان می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: پکن با تمام تلاش‌ها برای اخاذی، محدودسازی، محاصره و اعمال فشار حداکثری را مقابله خواهد کرد.

در حالی که راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا مدعی است که چین از قدرت نظامی و اقتصادی فزآینده‌اش برای تضعیف ائتلاف‌های واشنگتن در سراسر آسیا استفاده می‌کند، ژائو لیان تاکید دارد که هدف سیاست خارجی چین، «حفظ صلح جهانی و اشاعه توسعه مشترک بین کشورها است.»

وی واشنگتن را به دنبال کردن رویه صلح و توسعه، رها کردن تفکر مجموع صفر جنگ سرد، بستن دریچه‌ای که از آن جهان امروز و روابط چین-آمریکا را تقابلی می‌بیند و توقف تحریف نیات راهبردی چین، ترغیب کرد.

وی افزود: مهم نیست که در چه مرحله‌ای از پیشرفت هستیم، ما هرگز به‌دنبال هژمونی یا توسعه‌طلبی نیستیم.