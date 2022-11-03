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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۵

چین: برنامه‌ زمانی مشخصی برای الحاق تایوان نداریم

چین: برنامه‌ زمانی مشخصی برای الحاق تایوان نداریم

مقام دولت چین در واشنگتن ادعای اخیر دولت آمریکا را رد کرد و گفت پکن هیچ برنامه زمانی مشخصی برای الحاق شبه‌جزیره تایوان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دیپلمات ارشد دولت چین در واشنگتن اعلام کرد که پکن هیچ برنامه زمانی برای الحاق تایوان به چین ندارد.

«جینگ کوان»، مقام شماره ۳ سفارت چین در واشنگتن ادعای دولت آمریکا درباره اینکه چین در حال تسریع برنامه‌های خود برای الحاق تایوان است، را رد کرد و گفت: ما نیازی به استفاده از زور علیه تایوان نداریم، اما پکن به این قابلیت نیاز دارد که مانع اعلام خودمختاری دولت مستقر در تایوان شود.

اوضاع در اطراف تایوان پس از آن تشدید شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه اوت یعنی حدود سه ماه پیش از این جزیره بازدید کرد.

پکن سفر پلوسی را که آن را ژست حمایت از جدایی طلبی می‌دانست، محکوم کرد و تمرینات نظامی گسترده‌ای را در مجاورت این جزیره انجام داد. با وجود این واقعیت، از آن زمان تاکنون چندین کشور از جمله آلمان هیئت‌هایی را به جزیره اعزام کرده‌اند که باعث افزایش تنش در تنگه تایوان شده است.

تایوان از سال ۱۹۴۹ به‌طور مستقل از سرزمین اصلی چین اداره می‌شود. پکن این جزیره را استان خود می‌داند، در حالی که تایوان معتقد است که خودش کشوری خودمختار است اما هنوز اعلام استقلال نکرده، چون نگران واکنش چین است. پکن با هرگونه تماس رسمی کشورهای خارجی با تایپه مخالف است و حاکمیت چین بر این جزیره را غیرقابل انکار می‌داند.

کد مطلب 5623423
محسن وفایی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      آخر امریکا جنگ جهانی رو کلید میزنه باور کنید

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