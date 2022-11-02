نکات مهم تغذیه ای برای دوران نقاهت کرونا/ رعایت وعده های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان باژن افزود: افراد بی‌اشتها باید رژیم غذایی مغذی حاوی مقادیر زیاد پروتئین را رعایت کنند زیرا این رژیم غذایی به بهبودی فرد کمک کرده و از کاهش وزن جلوگیری می‌کند.

وی با تاکید بر عدم استفاده از رژیم‌های کاهش وزن در دوران نقاهت بیماری کرونا، گفت: بیماران دارای اضافه وزن که قصد کاهش وزن دارند توجه داشته باشند که دوران نقاهت پس از بیماری کرونا زمان مناسبی برای این کار نیست.

به گفته وی، این افراد باید سعی کنند در همان وزن باقی بمانند تا کاملاً بهبود یابند و پس از بهبودی کامل می‌توانند به رژیم غذایی متعادل و سالم برگردند.

نکات مهم غذایی در دوران نقاهت کرونا

این متخصص تغذیه برای کمک به روند بهبودی به بیماران توصیه کرد هنگام صرف وعده‌های غذایی این نکات را رعایت کنند سه وعده غذایی اصلی و سه میان وعده در روز در نظر بگیرند، هنگام صرف غذا در وضعیت راست و راحت بنشینند.

وی افزود: برای غذا خوردن وقت گذاشته زیرا ممکن است مجبور شوید با سرعت کمتری غذا بخورید، غذاهای مغذی و مورد علاقه خود را میل کنید و همچنین قبل از شروع غذا کمی پنجره را باز کنید و از هوای تازه بهره مند شوید این کار باعث افزایش اشتها می‌شود.