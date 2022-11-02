مردم در روز ۱۳ آبان حمایت خود را از نظام به نمایش بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رئیسی نماینده مردم میناب در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبانماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهارداشت: یوم الله ۱۳ آبان را گرامی می‌داریم و قطعاً جوانان کشور ما که همواره پشتوانه اصلی نظام هستند، در این روز بزرگ حمایت جدی خود را از نظام اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

همچنین در ادامه جلسه، حسین حق وردی ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌دارم و از عموم مردم شریف ایران درخواست دارم شکوهمندتر از گذشته در مراسم امسال ۱۳ آبان حضور یابند.

نماینده مردم شهریار در مجلس در ادامه جلسه گفت: وضعیت حقوق و معیشت نیروهای خدماتی و سرایداران آموزش و پرورش اصلاً خوب نیست و حقوق آنان کفاف زندگی شأن را نمی‌دهد و باید حقوق این افراد ارتقا یابد.