۳۲۴ اثر و خاطره شهدای کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده ظهر چهارشنبه در اولین جلسه برنامه ریزی برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان افزود: فیلم نامه چند تا از شهدای شاخص استان آماده شده و به زودی با همکاری سازمان سینمایی یکی از آن‌ها عملیاتی می‌شود.

وی بیان داشت: کنگره ملی شهدا فرصتی مناسب برای جهاد تبیین است و تبیین شهدا در جامعه وظیفه بزرگی است.

استاندار افزود: کسانی که شرح وظایف و مسئولیت‌های خود را در رابطه با کنگره ملی دریافت کردند، باید هر چه دارند پای کار بیاورند تا این مراسم به خوبی برگزار شود.

احمد زاده اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید مقام و عظمت شهدا بسیار بالاست، هیچ گاه مپندارید که شهدا مرده‌اند، زیرا آن‌ها زنده‌اند و در نزد خداوند روزی دارند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ موضوع مهندسی و شبیه خون فرهنگی را عنوان کردند و معمولاً مقام معظم رهبری آینده را بهتر می‌بینند و هشدار می‌دهند.