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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۳۲۴ اثر و خاطره شهدای کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است

۳۲۴ اثر و خاطره شهدای کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۲۴ اثر و خاطره شهدای استان جمع آوری شده و باید از فرصت کنگره برای جمع آوری سایر آثار استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده ظهر چهارشنبه در اولین جلسه برنامه ریزی برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان افزود: فیلم نامه چند تا از شهدای شاخص استان آماده شده و به زودی با همکاری سازمان سینمایی یکی از آن‌ها عملیاتی می‌شود.

وی بیان داشت: کنگره ملی شهدا فرصتی مناسب برای جهاد تبیین است و تبیین شهدا در جامعه وظیفه بزرگی است.

استاندار افزود: کسانی که شرح وظایف و مسئولیت‌های خود را در رابطه با کنگره ملی دریافت کردند، باید هر چه دارند پای کار بیاورند تا این مراسم به خوبی برگزار شود.

احمد زاده اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید مقام و عظمت شهدا بسیار بالاست، هیچ گاه مپندارید که شهدا مرده‌اند، زیرا آن‌ها زنده‌اند و در نزد خداوند روزی دارند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دهه ۸۰ موضوع مهندسی و شبیه خون فرهنگی را عنوان کردند و معمولاً مقام معظم رهبری آینده را بهتر می‌بینند و هشدار می‌دهند.

کد مطلب 5623015

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