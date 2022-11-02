بمباران اربیل از سوی جنگنده های ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از بمباران شمال عراق از سوی ترکیه خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: جنگنده های ترکیه ناحیه سیدکان در استان اربیل را هدف قرار دادند.

این منبع بیان کرد: تاکنون درباره میزان خسارات و تلفات این حمله جزییاتی مخابره نشده است.

بغداد الیوم گزارش داد که روز گذشته هم ترکیه حمله پهپادی به سنجار در استان نینوا انجام داده بود.

لازم به ذکر است که ترکیه از مدت ها پیش به بهانه مقابله با گروهک تروریستی پ. ک.ک تمامیت ارضی عراق را نقض می کند. آنکارا تقریباً به طور روزانه مناطقی از شمال عراق را آماج حملات هوایی خود قرار می دهد و اعتراضات عراق هم راه به جایی نبرده است.

بر اساس اعلام منابع خبری منطقه کردستان عراق، ترکیه طی دو سال و نیم گذشته ۵۸ مقر نظامی در مناطق کوهستانی این منطقه ایجاد کرده است.