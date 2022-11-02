  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۱

بمباران اربیل از سوی جنگنده های ترکیه

بمباران اربیل از سوی جنگنده های ترکیه

منابع عراقی از بمباران شمال عراق از سوی ترکیه خبر دادند اما به تلفات و خسارات این حمله اشاره ای نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از بمباران شمال عراق از سوی ترکیه خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: جنگنده های ترکیه ناحیه سیدکان در استان اربیل را هدف قرار دادند.

این منبع بیان کرد: تاکنون درباره میزان خسارات و تلفات این حمله جزییاتی مخابره نشده است.

بغداد الیوم گزارش داد که روز گذشته هم ترکیه حمله پهپادی به سنجار در استان نینوا انجام داده بود.

لازم به ذکر است که ترکیه از مدت ها پیش به بهانه مقابله با گروهک تروریستی پ. ک.ک تمامیت ارضی عراق را نقض می کند. آنکارا تقریباً به طور روزانه مناطقی از شمال عراق را آماج حملات هوایی خود قرار می دهد و اعتراضات عراق هم راه به جایی نبرده است.

بر اساس اعلام منابع خبری منطقه کردستان عراق، ترکیه طی دو سال و نیم گذشته ۵۸ مقر نظامی در مناطق کوهستانی این منطقه ایجاد کرده است.

کد مطلب 5623092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • LU ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خیلیم عاااالی ، تروریستهارابایدکشت،خصوصا در اربیل
    • Rahim IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خب ایران هم همین کار را میکند،دشمن مشترک ایران و ترکیه گروه های معاند ایران و ترکیه در اربیل است که اربیل محلی برای اقدام علیه امنیت ملی ایران و ترکیه تبدیل شده است ،حال اگر بهانه است برای ار دو کشور بهانه است و اگر حقیقت است برای هر دوی ایران و ترکیه حقیقت است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها