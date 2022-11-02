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کد مطلب 5623184
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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۵

هم‌خوانی سرود دانش‌آموزان در دیدار با رهبر انقلاب

هم‌خوانی سرود دانش‌آموزان در دیدار با رهبر انقلاب

در این فیلم هم‌خوانی سرود دانش‌آموزان در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را مشاهده می‌نمایید.

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