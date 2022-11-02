دریافت 19 MB کد مطلب 5623184 https://mehrnews.com/xYP2S ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۵ کد مطلب 5623184 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۵ همخوانی سرود دانشآموزان در دیدار با رهبر انقلاب در این فیلم همخوانی سرود دانشآموزان در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط واکنش رهبر انقلاب به یکی از شعارهای دانش آموزان تاکید مجدد رهبر انقلاب بر انتقام خون شهید سلیمانی دیدار خانواده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ با رهبر انقلاب پیام حضرت آیتالله خامنهای در پی حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری دانش آموزان
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