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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد

اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد

مشهد- در هشتاد و چهارمین شب همدلی مردم انقلابی مشهد وحدت خود را در برابر دشمن متجاوز به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6933643

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