https://mehrnews.com/x3cWPW ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6933643 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ اجتماع شبانه مردم مشهد در میدان همدلی و اتحاد مشهد- در هشتاد و چهارمین شب همدلی مردم انقلابی مشهد وحدت خود را در برابر دشمن متجاوز به نمایش گذاشتند. دریافت 17 MB کد مطلب 6933643 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن میلاد پیامبر در قرار شبانه مردم تربت حیدریه چناران در شب ۱۸۶، قرار عاشقانه مردم را رقم زد اقامه نماز استغاثه در اجتماع شبانه چناران حضور و ایستادگی مشهدی ها برای انقلاب اسلامی به شب ۱۸۱ رسید اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح ۱۸۰ شب حماسه آفرینی مشهدیها در خیابان روایت مهر از صد و هفتاد و هشتمین حضور مردم تربت جام در تجمعات شبانه طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد اجتماع مردمی
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