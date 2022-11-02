به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: به منظور اجرای هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان و راهپیمایی مردمی این روز محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه از ساعت ۲۴ شب ۱۳ آبان توقف هر گونه وسیله نقلیه در مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی (ره) ممنوع است، افزود: از ساعت هفت صبح روز جمعه، ۱۳ آبان ماه نیز تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه در تقاطع بهشتی نژاد-باغ گلدسته و کتابخانه مرکزی به سمت میدان امام حسین (ع) و میدان امام خمینی (ره)، تقاطع شمس آبادی-طالقانی به سمت میدان امام حسین (ع) و میدان امام خمینی (ره)، چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین (ع)، چهارراه شکرشکن به سمت میدان امام خمینی (ره) زیرگذر میدان امام علی (ع) به سمت میدان امام (ره) و تقاطع هشت بهشت، نشاط و چهار راه فلسطین به سمت میدان امام خمینی (ره) ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان اضافه کرد: در سایر شهرستانهای استان نیز در تمامی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و تجمع راهپیمایان محدودیت‌های ترافیکی دائم و مقطعی اعمال خواهد شد.

سرهنگ محمدی از شهروندان خواست تا ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور از سایر خیابان‌های همجوار به عنوان مسیرهای جایگزین تردد کنند.