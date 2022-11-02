دریافت 10 MB کد مطلب 5623278 https://mehrnews.com/xYP4N ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷ کد مطلب 5623278 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷ واکنشها در فضای مجازی به دستگیری توماج صالحی فیلمی از واکنش کاربران به دستگیری توماج صالحی؛ خواننده ای که لیدر اغتشاشات اخیر بود را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ۹۰ درصد افراد دستگیرشده در اغتشاشات بیکار هستند فیلمی از لحظه شهادت شهید «کرمپور» پروژه تفرقه افکنی و ایجاد ناامنی در ایران شکست خورده است جزییات محکومیت توماج صالحی اعلام شد برچسبها دستگیری اغتشاشات ایران اغتشاش خواننده
نظر شما