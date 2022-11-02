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کد مطلب 5623278
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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷

واکنشها در فضای مجازی به دستگیری توماج صالحی

واکنشها در فضای مجازی به دستگیری توماج صالحی

فیلمی از واکنش کاربران به دستگیری توماج صالحی؛ خواننده ای که لیدر اغتشاشات اخیر بود را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • دهقان IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      واقعا اگر در کشورهای غربی یک نفر مثل توماج صالحی شروع به اشوب و دعوت به نا امنی کنه چه برخوردی باهاش مینمایند جز اعدام میتونه باشه در اعتراضات سیاه پوستان در امریکا چه بلایی سر جنبش چندین سال قبل اوردند و همه نابود کردند کسی که به وطن خودش خیانت کنه. سزاش مرگ هست
    • موسوی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      خداراشاکرم‌که‌یکی‌ازنوکران‌امریکای‌دستگیرشد
    • بیرشک DE ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      امیدوارم در زمان رسیدگی به جرائم ایشون صحبتی از《 رأفت اسلامی 》نباشه . این فرد و یه تعداد از به اصطلاح سلبریتی هائی که دارن راست راست راه میرن و با پیام هاشون مستقیم و غیر مستقیم مردم رو به اغتشاش دعوت و تشویق میکنند ، در جنایاتی چون مورد شاهچراغ و شهید آرمان علی وردی و . . . شریک جرم هستند .
    • محمود IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      بزرگترین تا دستگیر میشن همه رو میفروشن این کوچولوها که دیگه جای خودش داره
    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      نظری ندارم
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      نمیشناسم
    • امراله مهماندوست IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      باید تمام مزدوران کشورهای دشمن کشور ایران (کشور آمریکا در رأس کشورهای دشمن کشور ایران) را در داخل کشور ایران و خارج از کشور ایران به درک واصل کنیم
    • حسین نصیری AE ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      توماج تو که عددی نیستی سربازان گمنام زیگی با اون عظمت از اسمان کشیدن پایین تو که رو زمین درود بر سربازان وطن
    • حسین نصیری AE ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      توماج تو که عددی نیستی سربازان گمنام زیگی با اون عظمت از اسمان کشیدن پایین تو که رو زمین درود بر سربازان وطن
    • علی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چرا اعدامشون نمیکنید این عوضیارو ،
    • کیخسرو IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      برهرچی خائن ووطن فروش لعنت
    • علی جیم AE ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینجور آدمها باید اعدام شوند اینها مثل موش‌های کثیفی هستند که اگه آزاد بشن همه جا را به گند می‌کشند
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      بخاطر شهرت، و اینکه یه جوری خودنمایی کنه، سرنوشت و حیثیت خود را بر باد داد...
    • AE ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      مرگ بر منافق بن واشرار،این اوباش را اعدام انقلابی کنید
    • کوروش.س IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
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      کاش مقامات مربوط حواسشان به فوتبالیستها باشد که مثل سلبریتی های سینما در مقابل هالیوود با باخت عمدی مقابل انگلیس و آمریکا ضربه به ایران نزنند ضمناً اونایی که فیلم می‌فرستند برای سعودی نشنال هم فراموش نشود
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      3 1
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      افرین بر نیروی انتظامی افرین بر مدافعین امنیت کشورم ،امام زمان پشت وپناهتان ،ما مادرا فدای شما عزیزان مدافع امنیت این سرزمین
    • احسان IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حزکت درستی نیست اینکه با همه اینطور صحبت کنیم

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