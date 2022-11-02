۹۰ درصد افراد دستگیرشده در اغتشاشات بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور شامگاه چهارشنبه در ستاد عالی رشد اقتصادی استان با اشاره به برپایی همایش فرصت‌های اقتصادی در استان خواستار برنامه ریزی دقیق برای برپایی آن شد و گفت: مسئولیت برگزاری این همایش برعهده فرمانداران است.

وی با بیان اینکه اولین همایش فرصت‌های اقتصادی در ساری و میاندرود برگزار می‌شود، فرماندار ساری را مسئول اصلی برپایی همایش و فرماندار میاندرود نیز جانشین ستاد است، افزود: همایش نهایی سرمایه گذاری با مسئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: فقط یک تولیدکننده صنایع دستی در استان وجود دارد که می‌تواند ۱۰ کانتینر محصول را به کشورهای اروپایی صادر کند درحالی اکنون این تولیدات را از طریق واسطه ارسال می‌کند و توجه به این واحد تولیدی منجر به ایجاد ۱۵۰ شغل خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به شمار زیاد کارجویان در استان گفت: بیش از ۹۰ از افراد دستگیرشده در اغتشاشات بیکار بودند و اگر بتوانیم فضای کسب وکار را رونق دهیم به رشد اقتصادی استان، معیشت مردم کمک می‌کند و بزه‌ها را کاهش می‌دهد.

حسینی پور خواستان برپایی پنجره واحد اقتصادی با حضور دستگاه‌های مختلف در نمایشگاه بین المللی قائمشهر شد و گفت: در این نمایشگاه باید مشکلات تولیدکنندگان به صورت مستقیم و بی واسطه رفع شود.

وی از مسئولان خواست تا به صورت جهادی مسائل و مشکلات فراروی تولیدکنندگان و مردم را حل کنند و افزود: هدف ما این است که بتوانیم سرمایه گذاری‌های استان را رونق بخشیم.