دریافت 4 MB کد مطلب 6971778 https://mehrnews.com/x3dgJc ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ کد مطلب 6971778 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲ خرید کالای بدون رهگیری و اصالت ممنوع مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: مردم کالای بدون شناسه رهگیری و اصالت نخرند. کپی شد مطالب مرتبط استاندار اصفهان: از حق استان در تأمین گاز و سوخت کوتاه نمیآییم جزئیات نشست رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اعضای حزب مؤتلفه قانونگذاری نادرست به سود نیروگاهها و به زیان تولید تمام شده است افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید در کشور برچسبها اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران برچسب اصالت
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