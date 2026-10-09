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کد مطلب 6971778
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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

خرید کالای بدون رهگیری و اصالت ممنوع

خرید کالای بدون رهگیری و اصالت ممنوع

مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: مردم کالای بدون شناسه رهگیری و اصالت نخرند.

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